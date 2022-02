Olimpiai bronzérmes a magyar short trackes vegyes váltó!

Nem sokat pihenhettek a rövidpályás gyorskorcsolyázók, hiszen azok után, hogy a nőknél 500 méteren, a férfiaknál pedig 1000-en rendeztek selejtezőket, máris jött a 2000 méteres vegyes váltó. Ez a szám Pekingben debütál az olimpián, a magyar staféta pedig mindenképpen éremeséllyel állt rajthoz.

Már az első negyeddöntő komoly meglepetést hozott, ugyanis a koreaiak kicsúsztak, és a harmadik helyen értek be a favorit kínaiak, valamint az Arianna Fontana vezette olaszok mögött. A mieink a harmadik futamban voltak érdekeltek, és nem indult egyszerűen a verseny, ugyanis Kónya Zsófia, majd Jászapáti Petra etapja után komoly hátrány alakult ki, ám Krueger John-Henry és Liu Shaolin Sándor ezt brutális tempóval ledolgozta.

Majd ugyanez megismétlődött az újabb váltásoknál, végül Liu parádés mozdulattal utasította maga mögé az orosz Szemjon Jelisztratovot, és behozta az első helyre a magyar váltót.

Az oroszok mögött az amerikaiak és a japánok végeztek a 3-4. helyen, de a lényeg, hogy a magyar négyes bejutott a legjobb nyolcba, ráadásul a pihenő Liu Shaoang nélkül.

Az elődöntőkkel folytatódott a program, az elsőben újabb esélyes szállt el, ugyanis a holland klasszis, Suzanne Schulting kicsúszott, így elsőként Kanada és Olaszország kvalifikálta magát az A-döntőbe.

A másodikban a magyar egység a kínaiakkal, az amerikaiakkal és az oroszokkal csapott össze. Ezúttal a lányok is parádéztak, most Jászapáti kezdett, Kónya pedig a második helyen váltott Liu Shaoanggal, aki aztán elsőként cserélt testvérével.

Kónya ezt megtartotta, és Jászapáti is továbbjutást érő helyen váltott Liu Shaoanggal, majd jött Liu Shaolin Sándor, aki a végén megelőzte az amerikaiak befejező emberét, és elsőként küldte az A-döntőbe a magyar stafétát!

Ráadásul a kínaiak is kiestek, így Magyarország ellenfele Kanada, az Egyesült Államok és Olaszország volt. Legalábbis elsőre így tűnt, de aztán az amerikaiakat kizárták, helyettük pedig Kínát juttatták tovább a bírák.

A fináléban is Jászapáti Petra kezdett, és mivel a kanadai lány elsodorta az első kanyarban, ezért vissza kellett fújni a startot. A másodiknál óvatosan jött el, és a negyedik helyen cserélt Kónya Zsófiával, aki ugyanígy adta át a pozíciót Liu Shaoangnak. Ő szépen előzte meg az olaszt, Liu Shaolin így a harmadik helyen indulhatott meg, majd Kónyát a második helyre lökte be. Őt azonban elütötte a kanadai lány, így kicsúszott, és bár sikerült váltania, végül negyedikként ért be a magyar staféta. Kína nyert, Olaszország lett a második, Kanada pedig a harmadik.

Legalábbis ez volt az eredeti sorrend, aztán hosszú videózás vette kezdetét.

Kanadát ekkor kizárták, pont azért az esetért, így Magyarországé lett a bronzérem!

A történelem első olimpiai short track vegyes váltójában tehát a magyar ötös, Kónya Zsófia, Jászapáti Petra, Krueger John-Henry, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor felállhat a dobogóra!

(Borítókép: Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Liu Shaoling Sándor és Krueger John-Henry, a bronzérmes magyar rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltójának tagjai a csapatverseny döntője után a pekingi téli olimpián a Fővárosi Fedett Stadionban 2022. február 5-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)