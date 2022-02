Ilyenre még sohasem volt példa a téli olimpiákon

Az új-zélandi Zoi Sadowski Synnott nyerte meg a női hódeszkások slopestyle versenyét vasárnap a pekingi téli olimpián, ezzel hazája első aranyérmét szerezte meg a téli játékokon – számolt be róla az MTI.

A játékok műsorán 2014 óta szereplő számban a szombati selejtezőből 12 versenyző jutott a vasárnapi döntőbe, köztük a Szocsiban és Phjongcshangban is aranyérmes amerikai Jamie Anderson, akinek ezúttal nem volt esélye a győzelemre, sőt, a dobogótól is messze volt, s csak a kilencedik lett. Az elmúlt években mutatott teljesítmények alapján a kétszeres világbajnok 20 éves új-zélandi volt a legnagyobb esélyes és a selejtezőben is a legjobb volt, a fináléban azonban alaposan meg kellett küzdenie a diadalért.

A döntőben minden hódeszkás háromszor csúszhatott, s valamennyiüknek a legjobb eredményét vették figyelembe a végelszámolásnál. Az első körben Sadowski Synnott kiváló menetet produkált és 84,51 pontjával vezetett a 82,68 pontos produkciót bemutató ausztrál Tess Coady előtt.

A második körben aztán meglepetésre az amerikai Julia Marino ugrott az élre, miután egy hibátlan és egyben technikás csúszást mutatott be, amiért 87,68 pontot kapott a bíróktól. Ezzel egészen a harmadik kör legvégéig, a verseny utolsó csúszásáig vezetett, akkor azonban Zoi Sadowski Synnott parádés gyakorlattal rukkolt elő, szebbnél szebb ugrásaiba pontosan érkezett, s végül kiugróan magas pontszámmal, 92,88-cal szerezte meg az aranyérmet. A bronzérem Coadyé lett.

A verseny magyar indulója, Kozuback Kamilla a szombati selejtezőben a 28. helyen zárt.

Slopestyle-ban az indulók ugratókkal és korlátokkal tarkított lejtőn mutatnak be különféle trükköket, szaltókat, forgásokat és csúszásokat. A pontozásnál végrehajtás nehézségét, az ugrások magasságát, a trükkök változatosságát és a menet gördülékenységét nézik.

PEKING 2022

hódeszka, női slopestyle

1. Zoi Sadowski Synnott (Új-Zéland) 92,88 pont

2. Julia Marino (Egyesült Államok) 87,68

3. Tess Coady (Ausztrália) 84,15

Az új-zélandi sportminiszter gratulált a történelmi arany után

Grant Robertson új-zélandi sport és rekreációs miniszter gratulált Zoi Sadowski Synnott hódeszkásnak, aki a női slopestyle-ban aratott vasárnapi győzelmével megszerezte az ország első téli olimpiai aranyérmét a pekingi játékokon.

Nagyon különleges volt Zoit nézni, amikor történelmi teljesítményével megnyerte Új-Zéland első téli olimpiai aranyérmét

– fogalmazott Grant Robertson.

Sadowski Synnott az utolsó lecsúszásával diadalmaskodott az addigi éllovas amerikai Julia Marinót megelőzve.

Az a megtiszteltetés ért, hogy személyesen is ott lehettem, és láthattam Zoi bronzérmét négy évvel ezelőtt a pjongcshangi olimpián a big air számban, amikor még csak 16 éves volt. Azóta erősebb és erősebb lett, és a világ egyik legjobb hódeszkásává vált. Mai teljesítménye jele a kivételes tehetségének, fegyelmezett és kemény munkájának. Biztos vagyok benne, Új-Zéland csatlakozik hozzám, hogy elismerjük ezt. Nagyon büszkék vagyunk rá

– mondta Grant Robertson.

Az ország 1952 óta vesz részt téli olimpián, ez volt a negyedik érme, és Sadowski Synnott ezek a felét szerezte.

(Borítókép: Maja Hitij/Getty Images)