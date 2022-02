Fényes magyar siker – izraeli színekben

A három Szőllős testvér közül Barnabás húga, Noa szerepel még Pekingben a téli olimpián, míg Benjamin, a – neve ellenére – idősebb fivér ezúttal nem került be az izraeli csapatba.

Barnabás igazából szlalomspecialista, de lesiklásban sem lehet eladni, így teljes joggal reménykedett jó szereplésben az ebből a két számból álló alpesi kombinációban.

Amikor lesiklásban a 11. helyen végzett, már kinézett valami szép eredmény az összetettben.

A műlesiklásban mindent beleadtam, kockáztattam, ahogy a csövön kifért – mondta az Indexnek a 23 éves síző, aki már tavaly, Cortina d’Ampezzóban, a világbajnokságon is kitett magáért az ugyanebben a számban elért tizenharmadik helyével. – Mondjuk volt egy pillanat, amikor megbillentem, de sikerült korrigálnom, és remek tempóban értem a célba. Kimondhatatlanul boldog vagyok, csoda, hogy most tudtunk beszélni, mert folyton csörög a telefonom, még egy kínai portálnak is interjút kellett adnom, a teljes izraeli médiáról nem is beszélve.