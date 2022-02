Finn arany klasszikus sífutásban, Kónya Ádám 80. lett

A 30 éves finn sportoló jól kezdte a játékokat, vasárnap a 15+15 kilométeres síatlonban bronzérmet nyert, s az összetett számban is bizonyította, hogy elsősorban klasszikus stílusban tartozik a legjobbak közé. Phjongcshangban az egyéni indításos számok közül a maratoni távot, míg most a 15 kilométert rendezték klasszikusban, így egyértelmű volt, hogy ezúttal utóbbiban lesz esélye az aranyra, ő pedig élt a lehetőséggel.

Niskanen legnagyobb vetélytársának előzetesen a síatlon győztese, az orosz Alekszandr Bolsunov és a sprintben első norvég Johannes Hösflot Klaebo számított, ezt igazolta is a verseny, ugyanis a dobogós helyeken ők hárman osztoztak.

Végül az oroszt több mint 23, a norvégot pedig közel 38 másodperccel győzte le.

Az immár háromszoros ötkarikás bajnok sportoló egy nappal azután tudott simán nyerni, hogy nővére, Kerttu mindössze 4 tizedmásodperccel kapott ki 10 kilométeren a norvég Therese Johaugtól.

A hányattatott felkészülés után Pekingbe érkezett Kónya Ádám közel nyolc perccel volt lassabb a finn győztesnél, ugyanakkor 15 sífutót maga mögé utasított.

Tulajdonképpen ez a papírforma az állapotom alapján. A koronavírus-betegség miatt kimaradt a magaslati edzőtáborom. Itt az olimpián kellene utolérnem magam, de úgy érzem, hogy ez lassan sikerül. A szezon korábbi szakaszában a sprintekben jobb voltam, mint 15 kilométeren, most viszont éppen fordítva volt. A technikám, az állóképességem és a léc is megfelelő volt. Brutális pálya volt, és a második körben azért éreztem, hogy egy-egy hosszabb emelkedőn megroggyanok. Azért tudtam erőt is gyűjteni a folytatásra. Sajnos, annyian előztek meg a mögülem indulók, ahányat én előztem meg az előttem rajtolókból, így nem tudtam a 80. helynél jobb lenni. Most jön néhány nap pihenő, és jövő szombaton az 50 kilométer. Remélem, tényleg napról napra tudok javulni, és javítani a formámon