Három éve rákkal diagnosztizálták, most olimpiát nyert

Maxence Parrot, vagy ahogy mindenki ismeri, Max Parrot 1994 nyarán született Kanadában, Bromontban, Québec tartomány egyik síparadicsomának közelében. Édesapja alpesisí- és vízisíversenyző volt, Parrot pedig hároméves korában már síelt, kilencéves korában pedig először csatolta be snowboardkötését – ez a mozdulat meghatározta az egész életét. Kamaszkorát snowboardozással töltötte, a szülei pedig aktívan támogatták ebben. Mi sem mutatja jobban édesanyja hozzáállását az élethez, hogy a kis Parrot első mondata az volt: Meg tudom csinálni!

Parrot pedig tényleg meg tudja csinálni, legyen szó lehetetlennek gondolt trükkök landolásáról vagy a rák legyőzéséről.

Parrot letette a névjegyét a snowboardozás világában. Nyolc arany- és öt ezüstérmet nyert a téli X Games-játékokon, mely az extrém sportok talán legkomolyabb versenye, óriási médiakörítéssel. Az X Gameshez gyakran fűződnek korszakalkotó trükkök, példának okáért Tony Hawk, a leghíresebb gördeszkás itt landolt a világon először 900-as fordulatot, de minden extrém sportnak vannak olyan ikonikus mozdulatai, melyeket egy X Games-versenyen csináltak először.

Mi is az a big air és slopestyle? A freestyle snowboardozásban három versenyszámot – félcső, big air, slopestyle – különböztetnek meg, mindhárom szerepel az olimpián is. Mindhárom számot egy több fős bírói csapat pontozza, az értékelés során több szempontot vesznek figyelembe. Félcsőben egy hóból épített félcsőben csúsznak a riderek. A big air versenyszámban egyetlen, ám óriási ugratón kell egy minél komolyabb trükköt landolnia a versenyzőknek. A slopestyle a legösszetettebb, ugyanakkor legszabadabb versenyszám. A kijelölt pályán különböző korlátok és kisebb nagyobb ugratók találhatók, melyeken a rider a saját elképzelése szerint alakíthatja ki a versenykörét.

A kanadai snowboardos élete első olimpiáján 2014-ben, 19 évesen vett részt, ahol slopestyle-ban ötödik lett. 2018-ban már jóval érettebb fejjel utazott Phjongcshangba, ahol slopestyle-ban ezüstérmet nyert, a játékok műsorán debütáló big air versenyszámban pedig szerencsétlenül alakult számára a döntő. A selejtezőkből a legmagasabb pontszámmal jutott a fináléba, a háromkörös döntő első menetében a második legjobb pontot kapta a bíráktól az ugrására. A maradék kettő körét viszont elhibázta, így a kilencedikként zárt big airben.

Az impozáns eredményeken kívül új trükköket is hozott a snowboardozás világába. Hozzá kötődik az első „switch quadruple underflip 1620” landolása, ami gyakorlatilag egy gyengébbik láb felől indított kvadrupla hátraszaltó, megspékelve egy 180 fokos fordulással. Szintén az ő nevéhez fűződik az első „double backside rodeo 1440” landolása is. A trükk miatt némi kritikával is illette társait, hogy mindenki már a meglévő trükkök három-négyszerezésére megy, holott léteznek olyan forgások is, amelyekből még csak duplát sem csinált senki. Ő megmutatta, hogy azokból is lehet.

2018 decemberében pedig Hodgkin-limfómát (a nyirokrendszer rosszindulatú daganatos megbetegedése) diagnosztizáltak nála.

Parrot élete teljesen megváltozott. A diagnózis után egy hónappal nyilvánosan beszélt a betegségéről, majd fél év alatt 12 kemoterápiás kezelésen esett át, 2019 júliusában győzte le a rákot. Rémálomként emlékszik vissza erre az időszakra.

Úgy éreztem magam, mint egy ketrecbe zárt oroszlán, mert nem csinálhattam azt, amit a leginkább szeretek. Az életem folyamán először fordult elő, hogy sutba kellett dobnom a deszkát. Én pedig nem ismerek mást, csak a snowboardozást.

A betegség teljesen megváltoztatta a szemléletét, a világhoz való hozzáállását. Parrot az életet ezelőtt természetesnek vette, mostanra mindent sokkal jobban értékel. Ajándéknak tartja, hogy a hobbijának élhet. Állítása szerint rengeteget tanult ebből az időszakból, tapasztalatait pedig a snowboardozásban is kamatoztatni tudja.

A daganattal való küzdelemről és az azt követő rehabilitációs időszakról egy 80 perces dokumentumfilm is készült „Life as a gold medal” címmel. A betegség utáni első versenyén, a 2019-es európai X Games-en slopestyle-ban aranyérmet nyert.

Pekingben aranyérem

Max Parrot úgy érkezett Pekingbe, hogy aranyat szeretett volna nyerni. Ugyanakkor azt mondta, ha mégsem jön össze a dobogó legfelső foka, akkor sem fog semmit bánni, mindent ki szeretne adni magából.

A február 7-i slopestyle-döntőben pedig tényleg mindent kiadott magából. Élete legnehezebb köreként könyvelte el, amit a döntő második menetében lerakott. Három tripla cork forgással, elképesztően technikás trükkökkel a korláton összesen 90,96 pontot érdemelt ki a bíráktól. Rajta kívül senkinek sem sikerült 90 pont fölé mennie a fináléban.

Ez az aranyérem hiányzott a gyűjteményemből

– értékelte a döntős körét Parrot.

Ahogy a mostani olimpián megszokhattuk, itt sem volt mindenki elégedett a bírói teljesítménnyel.

Parrot ugyanis az első nagy ugrásánál mellényúlt a deszkájának, és a lap helyett a térdét fogta meg, így a trükkért kevesebb pontot kellett volna kapnia. A második helyezett kínai Szu Ji-ming 2,26 pontra maradt le a kanadaitól, sokak szerint ha a bírák észreveszik a hibát, más végeredménnyel ér véget a versenyszám. Főleg a kínai média és a kínai kommentelők háborognak a hazai rider helyezése miatt, úgy gondolják, hogy kanadai versenybírák intézték el a saját versenyzőjüknek az aranyat.

Ugyanakkor Szu Ji-ming és a harmadik helyezett Mark McMorris is azt nyilatkozta, Parrot verhetetlen volt a versenynapon. Az Eurosport pedig megszólaltatta a versenybírák egyik vezetőjét, a szlovén Iztok Sumaticot, aki beismerte, hogy valóban nem vették észre a hibát. Arra hivatkozott, hogy élőben, időre kell pontozniuk, és a nekik biztosított kameraszögből nem lehetett látni a mellényúlást. Állítása szerint nem volt lehetőségük visszajátszást nézni.

Ha észrevesszük a hibát, biztosan más pontszámot adunk, de az eredmény valószínűleg nem változott volna. Rengeteg különböző tényező játszik közre az eredményben. Max védelmében annyit mondhatok, hogy így is el egészen elképesztő kört ment. Tényleg odatette, különösen a korlátokon ment nagyot

– nyilatkozta a szakember. Sumatic szerint az edzők és a versenyzők között is konszenzus volt az eredményről, az Eurosport szakértője, a 2018-ban big airben bronzérmes Billy Morgan szerint sem változott volna az eredmény.

Max Parrot február 14-én, magyar idő szerint 6:30-kor a big air selejtezőin indul, melyen szintén éremesélyes lehet. A férfi big air döntőt 15-én 6:00-kor tartják.