Nem fogja megvédeni a címét a férfi short track váltó

Pénteken folytatódott Pekingben a rövidpályás gyorskorcsolyázók versenye. A magyarok közül Jászapáti Petra volt érdekelt a női 1000 méteres táv negyeddöntőjében, a férfiaknál az 500 méter selejtezőit rendezték meg, míg a férfi 5000 méteres váltó elődöntőjében ott volt a címvédő magyar egység, amely ezúttal a Nógrádi Bence, Krueger John-Henry, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor összeállításban szállt harcba. Varnyú Alex, aki alapból a staféta tagja lenne Nógrádi helyett, hasonlóan járt, mint Liu Shaoang, azaz ő is elkapta a koronavírust az olimpia előtt, és ő csak csütörtökön érkezett meg Pekingbe.

A nők versenyében az egyik favorit, a holland Suzanne Schulting már a legelső negyeddöntőben világcsúcsot ért el 1:26.514-es idővel, amivel megadta a versenynap alaphangját. A harmadikban az 500-as táv győztese, Arianna Fontana magabiztosan, de kényelmes tempóval végzett az élen.

Jászapáti a negyedik etapban lépett jégre, amiben ott volt többek között a dél-koreai Csoj Min-dzsong is. A magyar versenyző a táv első részében az ötödik helyen haladt, majd az utolsó körben még egyet tudott előzni, és harmadikként ért célba 1:28.786-tal.

Az amerikai Kristen Santos és Csoj biztosan továbbjutottak az első két helyen, és Jászapáti ideje is elég volt arra, hogy kvalifikálja magát 2. legjobb harmadikként az elődöntőbe.

A férfi 500-as selejtezők első futamában Liu Shaolin Sándor energiatakarékos teljesítménnyel is könnyedén nyert, Krueger John-Henry az ötödikben egy hajszálnyival, de beért másodikként, a hetedikben pedig Liu Shaoang és rajt-cél győzelmet aratott, azaz mindannyian továbbjutottak.

A folytatásban ismét Jászapátiért szoríthattunk, aki Schultinggal került egy elődöntőbe, így arra kellett figyelnie, hogy tartsa a tempót. A negyeddöntőhöz hasonlóan ezúttal is a 4–5. helyen haladt, de a holland klasszis akkora iramot diktált elöl, hogy Jászapáti erejéből már nem futotta előzésre, az 5. helyével a B döntőbe került.

A váltók első elődöntője után hosszas videózás következett, ugyanis a kínaiak elestek, és csak negyedikként értek be, miután az egyik versenyzőnek összeért a korcsolyája kanadai riválisáéval. Aztán megszületett az ítélet, cseppet sem meglepő módon továbbjuttatták a házigazdákat.

A második elődöntőben jöttek a mieink, akik az orosz csapattal, Hollandiával és Dél-Koreával meccseltek az első két pozícióért. A többi stafétához képest teljesen más ütemben váltogattuk az embereket, viszont (vagy ennek eredményeként) sokáig csak a negyedik helyen haladtunk. Négy perc elteltével nőtt a tempó, mi pedig kicsit lemaradtunk, majd elrontottunk egy váltást is 11 körrel a vége előtt. A hátrányunk tetemes lett, amit végül nem is sikerült ledolgozni, így a B döntőbe jutott be a magyar egység.

Jászapáti Petra is a B döntőben állt rajthoz 1000 méteren, ahol a 4. helyen végzett, összesítésben pedig a 8. pozícióban zárta ezt a számot.

(Borítókép: Liu Shaolin Sándor korcsolyázni készül a férfi 500 méteres előfutamában 2022. február 11-én. Fotó: Elsa / Getty Images)