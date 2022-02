Folytathatja az olimpiát a doppingbotrányba keveredett 15 éves műkorcsolyázó

A 15 éves sztárkorcsolyázóról a csapatverseny után, február 8-án derült ki, hogy egy december végén adott mintájának vizsgálata pozitív eredménnyel zárult. Ezért a csapatverseny érmeit nem adták át, s egészen mostanáig kérdéses volt, hogy a 15 éves sportoló folytathatja-e szereplését a játékokon. Az Orosz Olimpiai Bizottság az ilyenkor automatikus előzetes eltiltást felfüggesztette, ám döntését a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) és a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) is megtámadta a CAS-nál, mely ugyanakkor hétfőn helybenhagyta a határozatot.

A lausanne-i székhelyű bíróság most jelezte, hogy döntésében kivételes körülmények játszottak szerepet, ezek egyike, hogy a WADA szabályai szerint Valijeva védett személynek számít.

A CAS AZT IS KIEMELTE, HOGY A DOPPINGVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉT SZERENCSÉTLEN IDŐPONTBAN JELENTETTÉK BE. A BÍRÓSÁG UGYANAKKOR MAGÁT A DOPPINGESETET NEM VIZSGÁLTA.

„Az eredmény nagyon késői bejelentése nem a versenyző hibája” – emelte ki a CAS.

A mostani CAS-bejelentéssel Valijeva a kedden kezdődő női versenyben elindulhat, viszont a csapatverseny végeredményét az nem érinti, így abban továbbra sem született döntés. Amint azt Mark Adams, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szóvivője elmonda, vélhetőleg csak az olimpia után hirdethetnek végeredményt.

A csapatversenyben a friss Európa-bajnok Valijeva szenzációsan korcsolyázott, a nők közül először ugrott négyfordulatost olimpián, rögtön kétszer is, s ugyan harmadjára elesett, de így is ő végzett az élen mezőnyben. Ő lett az első nő, aki négyfordulatos ugrást mutatott be, s nagy szerepe volt abban, hogy az orosz csapat az első helyen zárt, megelőzve az Egyesült Államok és Japán válogatottját.

A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) pénteken jelentette be, hogy Valijeva mintájában a doppingszerek közé tartozó trimetazidinre bukkantak. Ezt a szert torokgyulladás kezelésére szokták alkalmazni, ám egészséges ember szervezetében javítja a vér oxigén-ellátását.

(Borítókép: Az orosz Kamila Valijeva egy edzésen vesz részt 2022. február 14-én a 2022-es pekingi téli olimpiai játékok műkorcsolyaversenye előtt. Fotó: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)