Liu Shaoang a döntőről: Egy taktikám volt

Liu Shaoang vasárnap aranyérmet nyert 500 méteren a téli olimpián. A 2021-es dordrechti világbajnokságon ezen a távon aranyérmes sportoló egyedüli magyarként állt rajthoz a fináléban, miután testvére, Liu Shaolin Sándor, valamint Krueger John-Henry sem jutott tovább a saját negyeddöntőjéből. A döntő után az M4 Sportnak adott interjúban már elmondta, amikor felébredt, érezte, hogy aznap olimpiai bajnok lesz.

Egy taktikám volt, hogy elejétől a végéig vezetek. Tudtam, hogy ha mögém kerül az orosz Konsztantyin Ivlijev, akkor nem fog tudni megelőzni. Mivel egy fiatal versenyzőről volt szó, tudtam, hogy az ezüstnek is ugyanúgy örülni fog, és nem fog butaságot csinálni. Az elejét igyekeztem nagyon meghúzni, utána pedig védekezni

– mesélt az online sajtótájékoztatón a győztes taktikáról Liu Shaoang.

Az elődöntőre – ahol a legnagyobb ellenfeleit győzte le – úgy gondol vissza, mint egy előrehozott döntőre. Szerinte a mezőny alapján az egy nagyon nehéz futam volt, de úgy állt rajthoz, hogy érezte, biztosan tovább fog jutni. Félelmetesen nyugodtnak tartotta magát az egész versenynap folyamán, főleg, ha vetélytársaihoz mérjük.

Bánhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edzője és menedzsere hasonló véleménnyel volt a döntőről:

Már az olimpia előtt elmondtam, hogy az nyer, aki jobban kezeli a helyzetet. Azon a napon Ádónál senki sem kezelte jobban a szituációt. Volt egy hullámvölgy az olimpia közben, de ebből mostanra mindenkinek sikerült kimászni. A férfi váltó betlijén kívül ez egy nagyon jól sikerült olimpia volt, mind fizikailag, mind fejben

A jövőről Liu Shaoang elmondta, a kanadai világbajnokságon szeretnének jó eredményeket elérni, utána viszont egy hosszabb pihenő következik számukra. A kétszeres aranyérmes gyorskorcsolyázó elmondta, nem biztos abban, hogy az egyes rajtszámot meg tudja tartani, annyira kiélezett a mezőny.

Olimpia után általában mindig nehezebb nekifutni a dolgoknak, a vb-t más szemmel nézzük mi, sportolók, mert nem tűnik akkora eseménynek, mint az olimpia

– fejtette ki véleményét Liu Shaoang a montreali versenyről. Azt is leszögezte, hogy a 2026-os téli olimpián – amelyet Milánóban rendeznek –, ha rajtuk múlik, biztosan ott lesznek a testvérével.

Kiderült az is, hogy Liu Shaolinnal még nem volt alkalmuk hosszasan beszélni a vasárnapi döntő után. Az olimpiai arany miatti teendők után későn ért „haza” az olimpiai faluba, Shaolin akkor már aludt. A döntő után tudtak pár szót váltani, de az immár kétszeres olimpiai bajnok szerint ez egy közös siker, és tudja, hogy Shaolin a legbüszkébb rá a világon. Shaoang szerint az lett volna a legszebb, ha ketten állhattak volna a dobogón, illetve ha testvérét nem zárják ki az 1000 méteres finálét követően. Bízik benne, hogy ha most nem is, a következő alkalommal sikerülhet a közös siker elérése. Utalt a kínai szurkolóktól kapott rengeteg támogatásra, szerinte részben nekik is köszönhető a siker.

Bánhidi Ákost arról is kérdezték, milyen érzés volt, amikor Liu Shaoang elsőként ért át a célvonalon:

Ahhoz, hogy az ember megérezze, hogy mi szabadul fel ilyenkor, végig kell csinálni négy-nyolc-tizenkettő vagy még több évet. Valami olyasmit éreztem, amit négy éve éltem meg; nem gondolom, hogy a munkánk során ennél lehet felemelőbb pillanat.

Bánhidi arról is beszélt, lehet-e hatása Liu Shaolin Sándor jövőbeli teljesítményére az elvett éremnek:

Sanyi rendkívül erős alkat. Általában aki eljut short trackben a csúcsra, az ilyen lesz, mert a mi sportágunkban nagyon közel van egymáshoz a menny és a pokol. Nem tudom elképzelni, hogy az elvett aranyérem bármiben befolyásolná az ő teljesítményét a jövőben.

Bánhidi reflektált az óvásra is. Az edző elmondta, nem számított arra, hogy az óvás következtében változik az eredmény, mert nagyon ritka, hogy elfogadják a benyújtott óvásokat. Szerinte ez inkább az elvi harc része, hogy az edzői csapat megmutassa a bíráknak, ők a végletekig elmennek a versenyzőik védelmében. Azért Bánhidi egy humoros kiszólást is megengedett magának:

„Az angol bíró levele ott van az asztalomon. az a kérdésem, hogy csákót, kishajót vagy papírrepülőt hajtogassak belőle?”

Az edző az utánpótlás kérdéséről is mesélt:

Én most csak két napig látok előre, hogy a vb után mi lesz, azt még nem tudom. De azzal, hogy ezek a kiváló sportolók huzamosabb időn át hozzák az eredményeket, a hazai korcsolyasport kaphatna annyi figyelmet, hogy egy új létesítménybe költözhessen. Ez mindennek az alapja. Ahhoz, hogy érkezzenek az eredmények, az kell, hogy a sok gyermek tudjon hova menni csúszkálni. Ha ezt sikerül elérni, mindannyiunk küldetése beteljesedik.

(Borítókép: A későbbi győztes Liu Shaoang [j] a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének döntőjében, a Fővárosi Fedett Stadionban, a pekingi téli olimpián 2022. február 13-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)