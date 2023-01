Miért csak a vb érdekli a nézőket az egyik legszínesebb sportágban?

A dartsszal kapcsolatban az egyik legnagyobb sztereotípia, hogy igazából csak egy kocsmasport, amit középkorú, sörhasú férfiak játszanak. Erre az állításra évről évre rácáfol a sportág, leginkább az év végi világbajnokságnak köszönhetően. Sőt, ha őszintén belegondolunk – főleg nem vérbeli dartsrajongóként –, akkor az ünnepi időszakban megrendezésre kerülő világbajnokságon kívül nehezen tudnánk más versenysorozatot, tornát említeni a sportágon belül. Ennek a legnagyobb miértje az, hogy a darts már összeforrt a karácsony és újév időszakával, a sportrajongók az ünnepekkel azonosítják a sportágat: ha karácsony, akkor rosszullétig tartó evés-ivás és dartsvilágbajnokság.

Kocsmasportból világesemény

De mégis: hogy lett egy kocsmasportból olyan rendezvény, amely emberek tízezreit vonzza az arénákba, és millióit ülteti le a televízió-képernyők elé?

A darts története a legendák szerint még néhány száz évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy angol íjász a téli hónapok alatt így gyakorolta művészetét. Na, de nem is ez a lényeg, Barry Hearn személye már sokkal fontosabb a történetben, mivel a darts térnyerése az angol és nemzetközi sportmédiában elsősorban neki köszönhető. Az angol sportpromóter volt az, aki a kocsmasportot nagyszabású eseménnyé alakította, összehozva a sportot a bulival, szórakozással. Segítségével kötötték meg az első dartsközvetítési szerződést a Sky Sports televíziós csatornával, így

ha ő nincs, lehet, hogy senki sem látja meg a hatalmas potenciált a dartsban.

Mert a darts egy olyan egyedülálló sportág, ahol a nézők sörpadokon ülnek, sört isznak közben, és mindenféle jelmezekbe öltöznek be, hogy színesebbé tegyék az eseményt. Így a társadalom elég nagy részét könnyen meg lehetett fogni, és felkelteni az érdeklődését. Sőt, egy ideig a játékosokat csinos hölgyek kísérték fel a színpadra – ami még inkább megszólította a férfi nézőket – de végül 2018-ban a PDC (Professzionális Dartsszövetség) úgy döntött, hogy nem alkalmazza többet a kísérő hölgyeket.

Egész évben nívósabbnál nívósabb dartstornákat rendeznek, mint például a február elején rajtoló többhetes versenysorozat, a Premier League, vagy említhetjük akár a World Matchplayt, a World Grand Prix vagy UK Open versenyét is. Azonban a dartsnál a világbajnokság sokkal nagyobb reflektorfénybe kerül globálisan, mint bármelyik másik torna az év során. Pedig a játékosok ugyanazok, a mérkőzések színvonala pedig ugyanolyan nívós, izgalmas.

Ez egyébként nem egy ördögtől való jelenség, általában akármelyik sportágról beszélünk, a világbajnokság a legnagyobb volumenű esemény, de ekkora differencia, mint ami a dartsnál fennáll a többi versenysorozattal ellentétben, szinte sehol máshol sem fordul elő.

De miért csak a világbajnokság érdekli az embereket?

Erre a legegyszerűbb válasz a világbajnokság időpontjával magyarázható. A PDC kiváló érzékkel választotta ki az ünnepi időszakot a világbajnokság megrendezésére. A karácsony és az új év első napjaiban általában semmilyen más, fontosabb sportesemény nem zajlik a világban, így a sportot kedvelő réteg előszeretettel választja a dartsvilágbajnokságot kikapcsolódásra és programnak két bejgli elpusztítása között.

Vagy rövidebben: mert nincs mást nézni.

Fontos leszögezni, itt nem arról van szó, hogy a világbajnokságon kívül az összes többi versenynél az ürességtől konganak az arénák, sőt, a Premier League estjein 15-20 ezer ember is összejön megtekinteni a mérkőzéseket a helyszínen, de globálisan korántsem bírnak ezek a versenyek még tizedannyi jelentőséggel sem, mint a világbajnokság.

És ez ellen valószínűleg az égvilágon semmit nem lehet tenni. A PDC kiválóan marketingelte is a világbajnokságot, alakította ki körülötte a felhajtást, és az időpontot is tökéletesen választotta ki. Ezek oroszlánrészt vállaltak abban, hogy a darts globálisan is ilyen népszerű sportág legyen. Még akkor is, ha az igazán nagy felhajtás évente csak pár hétig tart.

Különleges sportág, több értelemben is

Nem kizárólag az év végi világbajnokságok miatt különleges sportág a darts. Társadalmilag is rendkívül nagy jelentősége van, ugyanis női játékosok küzdhetnek férfiakkal abszolút egyenlő erőviszonyok mellett, sőt, többször előfordul, hogy egy hölgy győzedelmeskedik férfi riválisa ellen. A legismertebb női dartsjátékos,Fallon Sherrock például évek óta egyedüli nőként az élmezőny tagja és egyben a közönség örökös kedvence is.

Még a 2020-as világbajnokságon robbant be sportága világába, mondhatni egyenesen a fodrászatból – mivel fodrász végzettsége van –, miután a darts történelmében első nőként győzte le férfi riválisát. Név szerint az akkori világranglista hetvenhetedik helyén álló Tedd Evettset múlta felül hatalmas bravúrral 3:2-re. Győzelmét egy dupla 18-as kiszállóval biztosította be, ezzel örökre beírta magát a darts történelemkönyvébe. Arra a kérdésre, hogy mégis mekkora sporttörténeti pillanat volt Sherrock sikere, az alábbi videó választ ad, érdemes megnézni az euforikus hangulatban ünneplő közönséget.

Történelmi győzelme után Sherrock kisasszony elmesélte: elképesztő szeretetet és támogatást kapott a szurkolóktól a sikere után, és azt szeretné elérni, hogy ezzel elinduljon a változás. Egy olyan változás, amely azt képviseli, hogy a nők az élet bármely területén a férfiak fölé is tudnak kerekedni.

a darts az olyan ritka sportágak egyike, amely tényleg képes elhozni a nagybetűs változást, És a nők teljesen egyenrangú ellenfelei lehetnek a férfiaknak.

Látványelemeket tekintve is különleges sportág a darts. Nehéz lenne még egy olyan sportot mondani, ahol ilyen könnyen követhetők az események, és ilyen közelről láthatjuk a játékosok azonnali reakcióit, arckifejezéseit, érzelmeit.

Sőt, azt is nagyon fontos megjegyezni, hogy a darts talán az egyetlen olyan sportág, ahol mindenképp a játékosnak kell megnyernie a mérkőzést. Nincs olyan forgatókönyv, hogy majd az ellenfél hibázik többet, vagy rontja el az utolsó dobást, lehetőséget, és azzal győzedelmeskedik a másik, az utolsó kiszállóhoz szükséges duplát mindenképpen a játékosnak kell sikeresen bedobnia.

Mint ahogyan azt Smith tette

A 32 éves angol klasszis nyerte a kedd esti fináléját a 30. PDC-világbajnokságnak, miután 7:4-re múlta felül Michael van Gerwent. A finálé végül bő negyedórával később kezdődött az előre kiírt 21.15-ös időpontnál, de megérte várni a jelenkor talán két legjobb dartsjátékosára.

Őrületes tempóban estek egymásnak a felek, az első szettet Smith kezdte, ami annyit jelentett, hogy ő számított minimálisabban esélyesebbnek a szett megnyerésére, de természetesen ennek végül nem volt jelentősége.

A holland játékos rögtön elvette ellenfele kezdését, és 3:1 arányban behúzta az első partit a hét nyert játszmáig tartó döntőben. Aztán a második szettben olyan következett, amit még nem láttunk ezen a világbajnokságon.

A harmadik leget Michael Smith kilencnyilas kiszállóval nyerte meg, de úgy, hogy közvetlenül előtte riválisa is rádobhatott a kilencnyilas legre, van Gerwen azonban az utolsó dupla 12-t elhibázta.

Őrületes hangulat uralkodott el a londoni Ally Pallyben, megszületett az idei világbajnokság első kilencnyilasa. Végül stílszerűen be is húzta a szettet Smith, kiegyenlített, rögtön utána saját kezdése mögött már magabiztos maradt, és 2:1-re alakította az állást a szetteket tekintve.

Nem kellett több Van Gerwennek sem, megráncigálták az oroszlán bajszát, és a holland dobógép rögtön nyert egymás után két játszmát, már nála volt az előny 3:2-nél. Elképesztő mennyiségben termelték a játékosok a maximum értékű, 180-as dobásokat is, négy szett után Smith már 12 maximumnál tartott.

A folytatásban újra Smith vette kezébe a kezdeményezést, Van Gerwen játéka látványosan visszaesett, volt olyan szett is, ahol a holland körátlaga alig érte el a 80 egységet. Ez a halovány teljesítmény oda vezetett, hogy a 3:2-es Van Gerwen-vezetés után zsinórban négy szettet nyert az angol, és 6:3-ra húzott el.

Mindössze egy játszmára került „Bully boy” élete első világbajnoki címétől.

Ekkor Smith legnagyobb ellensége elsősorban saját maga volt, visszaesett a játéka, ahogy közeledett a győzelem felé, így Van Gerwen gyorsan megnyerte a tizedik játszmát saját kezdése mögött, hogy aztán Smith a saját kezdésével megpróbálkozzon lezárni a finálét.

Nem indult könnyen az angol számára a 11. szett, olyannyira nem, hogy Van Gerwen rögtön megnyerte az első két leget, de ezután következett az újabb fordulat, és Smith zsinórban három megnyert leggel lezárta a mérkőzést.

Ezzel Michael „Bully Boy” Smith személyében új világbajnokot avatott a dartsvilág, és immár a 32 éves angol játékos nevével kezdődik a sportág világranglistája.

És ami a darts szerelmeseit illeti, nem kell sokat várni az újabb nívós tornákra, mivel február elején rögtön indul a Premier League versenysorozat a világ legjobb játékosaival.

