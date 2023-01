Egy nyolcgyermekes pozsonyi nagypapa menedzseli szupersztárok tucatjait

Őszinteségre, szoros együttműködésre, elkötelezett segítőtársként a versenyzők érdekeinek képviseletére, valamint az edzőik véleményének tiszteletben tartására épül a Pozsonyban élő Alfons Juck és budapesti világbajnokságra készülő magyar atléták, köztük a müncheni Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert Kozák Luca és Halász Bence kapcsolata. A nyolcgyermekes szlovák családapa a kilencvenes évek második felében lépett a sportmenedzseri pályára, de sokoldalú vállalkozóként nemzetközi események műsorközlőjeként, statisztikusként és televíziós sportkommentátorként sem vallott kudarcot. Szellemi energiái manapság a menedzseri szakmára összpontosulnak, amelynek szereplőit néhány éve már a versenyzők képviselőiként emlegetik. Immár 13 nemzet harmincnál is több topatlétájának a versenyzéssel kapcsolatos igényeit igyekszik kielégíteni, emellett rangos nemzetközi versenyek szervezőinek is szívesen látott partnere.

A 60 esztendős Alfons Juck személyes és céges sikereiről, a kihívás mércéjének magasságáról, nem utolsósorban a számára nagyon fontos magyar kapcsolatairól nyilatkozott az SzPress Hírszolgálatnak.

Kölcsönös bizalom és respekt

„Semmi sem ment egy csapásra. Lépésről lépésre haladtam előre, és érdemeltem ki az atléták, az edzők és a versenyszervezők bizalmát. Mindig is szoros és őszinte kapcsolat kialakítására törekedtem, attól a naptól kezdve, hogy a cseh Sarka Kasparkovának segíteni kezdtem, aki 1997-ben világbajnok lett női hármasugrásban. Újabb topatléták 2002-ben csatlakoztak hozzám, olyan sztárok, mint Jan Zelezny, a gerelyhajítás háromszoros olimpiai bajnoka, valamint Roman Sebrle, a tízpróba olimpiai, világ- és Európa-bajnoka, és még néhány cseh és szlovák sportoló. Csapatom létszáma az elmúlt években kezdett látványosan növekedni és igazán nemzetközivé kiteljesedni. Nagyon sokat foglalkozom a versenyzőkkel, én őket respektálom, ők meg engem” – nyilatkozta Alfons Juck, aki a rátermettségét bizonyítva a tavaly nyári müncheni atlétikai Eb egyedüli szlovák tévékommentátoraként is jól vizsgázott.

Topatléták szolgálatában

„Cégünk, a TOP ATHLETES az atléták szolgálatában áll. Azért vagyunk, hogy a segítségükre legyünk, és ha szükséges, tanácsokkal lássuk el őket. Igyekszünk az egyedi igényeket is kielégíteni, mert nincs két egyforma atléta. Sikerüket egy kicsit a magunkénak is érezzük, de sohasem gondolunk a magunk szerepéről a kelleténél többet. A sikerek kovácsai ugyanis elsősorban az edzők. Munkánk közben számolnunk kell a sérülések lehetőségéből fakadó rizikófaktorral, és vannak olyan előre nem látható helyzetek is, amelyek kimenetelét nem tudjuk befolyásolni. A Covid-világjárvány például annak idején mindent felborított, összekuszált vagy megakadályozott, a döntések nehézzé és kockázatossá váltak.”

A TOP-csapat pesti sikeremberei lehetnek

„Nagyon messze még augusztus 19-e, a budapesti világbajnokság kezdete, de az eddig elért kiemelkedő eredményeik alapján dobogós helyre kandidálhat a görög Miltiadis Tentoglou távolugrásban, a szlovén Kristjan Ceh diszkoszvetésben, Anderson Peters és Jakub Vadlejch gerelyhajításban, Kirani James 400 méteren, női gerelyhajításban Haruka Kitaguchi, ugyancsak a női mezőnyben a sérüléséből visszatérő lengyel Anita Wlodarczyk, a kalapácsvetés legendás alakja, aki három olimpiai, négy-négy világ- és Európa-bajnoki aranyéremmel büszkélkedhet. Nem feledkezhetek meg Kozák Lucáról és Halász Bencéről, akik kiválóan teljesítették a feladatukat a müncheni Eb-n, és most abban reménykednek, hogy a hazai pálya előnyével Budapesten is sikeresek lesznek. Mindketten kiváló atléták és tiszteletre méltó személyiségek. Rajtuk kívül olyan magyar atlétákat is segítek, mint Lesti Diána, Gyurátz Réka, Takács Boglárka és Klekner Hanga, valamint Szikszai Róbert és Rába Dániel, akik igen jó képességű sportolók.”

Fotó: Alfons Juck archívuma Alfons Juck és családja

Nyolc gyerek, hat unoka

Szakmájából eredően Alfons Juck számára az éjszaka olykor ugyanazt jelenti, mint a nappal, főleg a szabadtéri idény pezsgő forgatagában. Jelenleg a fedettpályás szezonnal kapcsolatos teendőit igyekszik rendszerbe foglalni, és számba venni azokat a versenyeket, ahol a TOP ATHLETES kötelékébe tartozó versenyzők szabadtéren rajthoz állhatnak. A maga ura, az aktuális teendőitől függ, hogy mennyi időt tölt a számítógépe előtt, és mikor kel útra.

„Olykor világutazónak érzem magamat, aki a fél életét légikikötőkben és repülőgépeken tölti el. Mindezt aligha tudnám megtenni a feleségem támogatása nélkül, akivel nyolc gyermeket neveltünk fel, közülük a legidősebb 37, a legfiatalabb pedig 20 esztendős, de már hat unokánk is van. Ez nagy büszkeség számunkra, de néhanapján az jár a fejemben, hogy ennek a nagy családnak az ügyes-bajos dolgait miként tudtuk eddig jól kezelni, gondoskodva a gyermekeink jövőjéről” – mondta befejezésül az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Alfons Juck, hozzátéve, hogy a budapesti világbajnokság szakmai pályafutása legnagyobb kihívásának ígérkezik.