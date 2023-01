Időzített bomba ketyegett a háromszoros olimpiai bajnokot legyőző tini szervezetében

A csodák éve után a küzdelem esztendeje következett. Hosszú Katinkát két éve már legyőzte, most önmagát szeretné utolérni Veres Laura.

A sérülés által okozott fizikai és lelki traumák miatt küzdelmes óesztendőt hagyott maga mögött a 17 éves Veres Laura, akinek örök emlék marad, hogy 2021-ben először egy felkészülési versenyen, majd az országos bajnokságon is sikerült legyőznie a 200 méteres gyorsúszásban a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát. Ezek a bravúrok is hozzájárultak ahhoz, hogy Sós Csaba szövetségi kapitány meghívta a válogatottba, amit a gyorsváltókban bemutatott teljesítményével Rómában a junior Eb-n, a budapesti Európa-bajnokságon, majd Tokióban az olimpián, pályafutása eddigi legrangosabb erőpróbáján szolgált meg derekasan.

Derűre ború

A 2021-es szárnyalás örömteli pillanatait tavaly a ború olykor már aggasztó hónapjai követték, amikor a Gyuláról a fővárosba került úszólánynak nem az ellenfeleivel kellett megküzdenie, hanem a vállsérülésével, amit sportágában olykor ketyegő időzített bombaként emlegetnek.

„Minden nagy versenyemről le kellett mondanom a nem várt gondokat okozó vállsérülésem miatt, a junior Európa- és világbajnokságról, a budapesti felnőtt vb nagy lehetőségéről, de még a római kontinensbajnokságról is. Ennél rosszabb nem is történhetett volna velem – mondta az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Veres Laura, aki a sportpályafutásának gyulai évei után már a Virth Balázs által vezetett vízi Dream Team tagjai közé tartozik, a frontember Milák Kristóf, valamint Kapás Boglárka, Márton Richárd és Zombori Gábor edzőtársaként. – Örülni valójában csak annak tudtam, hogy rengeteg gyógytornával, valamint a fizioterápiai és mágnesterápiai kezelésekkel sikerült elkerülnöm a műtétet.”

A bajok, amelyeket túlzás nélkül vesszőfutásnak is lehetne nevezni, a thaiföldi edzőtáborban kezdődtek, amelynek három hete Laura szavajárása szerint a „kukában landolt”.

„Covidos lettem, csaknem három hetet a szállodai szobámba zárkózva kényszerültem eltölteni. Egyre csak arra gondoltam, hogy a felkészülésemnek pont az a szakasza esik ki, amely az egész évi teljesítményemet megalapozhatta volna. Komoly lelki traumát jelentett ez, hiába is igyekeztek vigasztalni a versenyzőtársaim és az edzőm, de elhatároztam, hogy amint újra edzésbe állok, oroszlánként küzdve harcolok majd a lemaradás behozásáért.”

Laura bánatára nem sokkal később újabb álma is szertefoszlott.

„A mércét magasra állító maximalista sportoló vagyok, aki a feladatát mindig túlteljesíteni szeretné, mert az edzője mellett az elvégzett munkájának mennyiségében és minőségében is megrögzötten bízik. Nem kizárt, hogy a korábbi sérülésem kiújulásában az is közrejátszott, hogy Tenerifén egy kicsit túltoltam az edzéseket, mert képtelen voltam visszafogni magamat. Egyre csak az járt a fejemben, milyen fantasztikus kihívások várnak rám 2022-ben, junior versenyzői korom utolsó esztendejében.”

Borúra derű

„Vannak jó és biztató híreim is – váltott optimista hangvételre a 17 esztendős, ezért idén már csak a felnőtt versenyekre hivatalos gyorsúszótehetség. – Először is az, hogy a vizsgálatok tanúsága szerint a sérülésem nem olyan súlyos, mint amit gyanítottak, hatnak a kezelések, és megvan az eredménye a kemény gyógytornának is, amiről a jövőben sem mondhatok le. Nem érzek nyilalló fájdalmat a vállamban, minden gyakorlatot teljesíteni tudok, remélem, a helyzet nem változik, mert újra nagy terveket forgatok a fejemben.”

„Az átéltek után sem veszítettem az optimizmusomból, a célok meghatározásánál viszont óvatosabbá váltam – folytatta. – Azt mondanám, hogy a 2021-es Veres Laurát szeretném újra látni magamban, és bemutatni az ellenfeleimnek, aki képes a 200 gyorson megjavítani az 1:59 perces egyéni csúcsát, és nem csupán a magyar váltó tagjaként, hanem egyéni indulóként is képes a helytállásra. A tavaszi országos bajnokságon elért eredményem juttathat vissza a hazai élvonalba, és segíthet hozzá ahhoz, hogy a fukuokai világbajnokság résztvevője lehessek. Régi vágyam, hogy a 200 gyors mellett ugyanezen a távon pillangón is újra kipróbálhassam magam, amiben 13 évesen már 2:15 perces időm volt” – mondta befejezésül Veres Laura, aki jól érzi magát Budapesten, de várja azokat a napokat, amikor újra Gyulán és a családjával lehet. Azt sem titkolja, hogy a jövőben a tanulásban is olyan szorgalmas szeretne lenni, mint az edzéseken.

