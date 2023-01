102 évesen tíz férfival ünnepelt a világ legidősebb olimpiai bajnoka

Szerencsém volt és van a világ legidősebb olimpiai bajnokaival. 2013. szeptember 23-án a San Francisco-öböl partján fekvő Belvedere-ben együtt pezsgőzhettem a századik születésnapját ünneplő Tarics Sándorral, az 1936-os berlini olimpia vízilabdázó bajnokával, és vasárnap megölelhettem 102. születésnapján Keleti Ágnest, aki lassan négy éve számít a legidősebbnek a földkerekség olimpiai aranyérmesei között.

Kell lennie valaminek az ezen a 93 ezer négyzetkilométeren született emberek génjeiben, mert ez már nem lehet véletlen. Talán a szívósság, a küzdeni tudás, az élni akarás? A leleményesség, amivel át tudják vészelni a történelem legszörnyűbb viharait is?

Valószínűleg mindez együtt.

Keleti Ágnesnek mindenből – a jóból is, meg a legrosszabból is – kijutott matuzsálemi hosszúságú életében. Tehetős polgári családba született, majd át kellett vészelnie a zsidóüldözés szörnyű időszakát, 1945 után a rendszer egyik kegyeltje volt, de mégsem érezhette szabadnak magát, mert '56-ban a melbourne-i olimpiáról nem tért haza, és második hazájában, a Szentföldön létrehozta az izraeli tornasportot. Manapság pedig, most már évek óta, Budapesten él, előbb a Paulay Ede, majd most az Október 6. utcában. Ahol vasárnap felkerestük az idős sportembert, és tanúi lehettünk, ahogy egymásnak adják a kilincset a politikai és sportéletünk vezető személyiségei.

Együtt lépdeltünk felfelé a lépcsőn a második emeleti lakáshoz Gyulay Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság kétszeres olimpiai bajnok elnökével, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárral és Gyurta Dániel olimpiai bajnokkal, NOB-taggal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri főtanácsadójával. Odabent már lövésre kész kamerákkal álltak a fotósok, és persze ott volt Róth Tamás, aki évek óta gyakorlatilag Keleti Ágnes menedzsereként szervezi a legendás sportember nyilvános megjelenéseit, sajtóeseményeit. És ne feledkezzünk meg Berki Krisztiánról, olimpiai bajnok tornászunkról és Altorjai Sándorról, a Magyar Tornaszövetség főtitkáráról sem. Nagy valószínűséggel ez az Október 6. utcai lakás volt ebben a pillanatban az a hely, ahol a legnagyobb volt a világon az adott területre eső olimpiai bajnokok (4) és olimpiai aranyérmek (9) száma…

Egy, kettő, három…nyolc, kilenc, tíz férfi! – nézett végig rajtunk az ünnepelt. – Hát ennyi férfi jött el a születésnapomra?! Ez nagyszerű!

Aztán sorra adták át a virágcsokrokat az urak, Gyulay Zsolt, Schmidt Ádám, Gyurta Dániel, Berki Krisztián, Keleti Ágnes pedig, akár egy uralkodó, fogadta a hódolók ajándékait. Közben megérkezett egyik fia, Rafi, és Jusztin Ádám, az egykori nagyszerű kosárlabdázó, a Maccabi Vívó és Atlétikai Club elnöke is.

Végtére is Keleti Ágnes egyként hőse a magyarságnak és a zsidóságnak, Magyarországnak és Izraelnek, sőt, az egyetemes emberiségnek, határok nélkül.

Aztán a nap folyamán tiszteletét tette Keleti Ágnesnél a róla készült remek életrajzi film, az Aki legyőzte az időt alkotója, Oláh Kata és férje, a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola képviselője (ahol egy osztálytermet Keleti Ágnesről neveztek el), Bősz Anett, a főpolgármester helyettese, Újpestről Bedő Kata alpolgármester, és a belvárosi önkormányzat, valamint az UTE, Keleti egykori klubja képviselője is. S természetesen ott volt az ünnepségen Dobor Dezső, a Keleti Ágnesről írt életrajzi könyv szerzője is.

A nagy jövés-menés közepette jómagam beszédbe elegyedtem Lindával, Keleti Ágnes ápolójával, merthogy az idős asszony természetesen gondozásra szorul, 102 évesen már nincs képességei teljes birtokában.

„Képzelje, tavaly októberben éjszaka elesett a szobájában, és eltörött a combcsontja – mesélte a gondozónő. – Nagyon megijedtünk, azonnal kihívtuk a mentőket, már a legrosszabbtól tartottunk, mert az idős embereknél egy csonttörés könnyen végzetes lehet. Ágika azonban felépült, mintha mi sem történt volna, és tetszik látni, milyen jó kedélyű, vidám. Fantasztikus az az életerő, ami benne lakozik!”

Mit lehet ehhez hozzátenni?

Például azt, hogy amikor Gyulay Zsolt átnyújtotta Keleti Ágnesnek a csokitortát, amelyen három gyertya égett, az 1-est, a 0-t és a 2-est formázó, az ünnepelt fordítva olvasta:

Kettő…nulla…egy!

Hogy mi jutott erről az újságíró eszébe? Amilyen remek erőben van, amilyen jó egészségnek örvend az idős asszony, még az sem elképzelhetetlen, hogy azt az évfordulót is megéri…

(Borítókép: Gyulay Zsolt, a MOB elnöke és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár köszönti Keleti Ágnest. Fotó: Róth Tamás)