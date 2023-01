A 25 éves, négyszeres Grand Slam-tornagyőztes (Australian Open: 2019, 2021, US Open: 2018, 2020) játékos szerdán jelentette be, hogy gyermeket vár, és azt tervezi, hogy 2024-ben folytatja pályafutását.

A rangsorban jelenleg 47. helyezett Oszaka szeptember óta nem játszott, akkor térdsérülésre hivatkozva lépett vissza a tokiói tornán. Tavaly nem volt jó formában, május óta egyetlen olyan mérkőzést tudott megnyerni, amely eljutott a végkifejletig, miközben három tornán – köztük az US Openen – már az első körben kikapott, írja az MTI.

Oszaka – aki hosszú ideje az amerikai rapper, Cordae-val él párkapcsolatban – egy ultrahangos képet is megosztott a Twitteren.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I