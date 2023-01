18 évesen meghalt a jövő nagy sztárjának várt sportoló

Holgate tavaly az U19-es válogatottal az Európa-bajnokságon remekelt az angolok aranyéremig tartó menetelése során.

A Salfold Red Devils korábbi játékosa a csapat U18-as együttesében szerepelt, és az új idényt már a második számú gárdában kezdte volna meg.

– jelentette be a csapat a Twitter-oldalán.

Everyone at Salford Red Devils are saddened to hear about the sudden passing of Logan Holgate.



Logan played for our U18s pathway alongside @hensingham_arl and was set to move up to the reserve team this season.



Our thoughts are with his family and friends at such a sad time. pic.twitter.com/cjk0otIT6I