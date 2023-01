Milák Kristóf: A mi kultúránkban nehezen értelmezhető a térdelés

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Milák Kristóf nemrég egy exkluzív interjúban fejtette ki a véleményét több témában. Az év férfi sportolója többek között arról is beszélt, mit gondol a transzgender sportolókról, illetve a versenyek, futballmeccsek előtt szokássá váló térdelés gesztusáról.

Milák Krisfóf kifejtette, mindenben a minőséget keresi, mint fogalmazott, „a minőség a mennyiséget veszi vissza, ezt eleinte nehéz elfogadni”. A világklasszis úszó arról is beszélt, miért döntött az edzőváltás mellett, miután sikert sikerre halmozott Selmeci Attilával.

„Az új mesterem mellett sokkal több teret kapok a hozzászólásra, az edzésterv véleményezésére, és úgy érzem, jobban be vagyok vonva a napi munkába. Nem egóból, nem dacból, nem is önérzetből hoztam meg a döntést, egyszerűen úgy éreztem, tizenhat évnyi úszással a hátam mögött szeretnék még aktívabban részt venni annak eldöntésében, hogy mi az, amit el tudok végezni, és mi az, amit nem” – nyilatkozta Milák Kristóf a Mandinernek.

A Honvéd sportolója céltudatos személyként írta le magát, de rögtön hozzátette, hogy még nem veszett ki belőle teljesen a komolytalanságra való hajlam, ami szerinte szükséges ahhoz, hogy sikereket érjen el a medencében.

„Még lesznek világcsúcsaim, mert tisztában vagyok azzal, mi van mögöttem, és mit hozok a zsákban. Van bennem egy egészséges szintű egoizmus is, ami jellemző az élsportolókra. És tudom, mire vagyok képes” – fűzte hozzá a fiatal sportoló.

„Férfi úszóknak nincs helyük a nők között”

Az interjúban a transzgendertémáról is kérdezték Milák Kristófot, aki nem bújt ki a válaszadás alól.

„Alapvetés, hogy férfi úszóknak nincs helyük a nők között, akármilyen hormonális változtatásokon mennek is át, mert az ösztrogén- és tesztoszteronértékek annyira nem befolyásolhatók mesterségesen, hogy mindez fair versenyt eredményezzen. Azt is roppant veszélyesnek tartanám, ha pubertáskor előtt álló fiatalokat műtenének át, hogy a másik nem versenyein indulhassanak. Nincsenek bennem különösebb indulatok a témában, de talán egy külön kategória lenne a legjobb megoldás” – fejtette ki az úszó, aki a futballmérkőzések előtt gyakorolt térdelés gesztusról is elmondta véleményét.

„Egy olyan kultúrában, mint a mienk, ez nehezen értelmezhető, hiszen mi sosem voltunk gyarmatosító nép, épp ellenkezőleg. És az ilyen akciókban részt venni különösen nem dolga a sportolónak, mert idegen a sportkultúrától” – jegyezte meg Milák Kristóf, aki igazságtalannak tartja, hogy az orosz–ukrán háború miatt az orosz és belorusz versenyzőket kitiltják a sportpályákról.

Szerinte a döntés nyomán súlyosan sérül a fair play. Az olimpiai bajnok furcsának tartja, hogy a nemzetközi vezetők a sportolókat állítják sarokba a fegyveres konfliktus miatt. „Persze érzékeny dolog, hogy egy világversenyen egy orosz vagy egy ukrán sportoló távol tudja-e tartani magát az indulataitól, de sportemberek vagyunk, pont mi tudnánk példát mutatni, hogy az ilyen helyzetekben a józanság dönt az indulatok helyett” – tette hozzá Milák Kristóf.

(Borítókép: Milák Kristóf 2022. július 4-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)