Tojáslabdával a hónuk alatt küzdenek, mint Dobóék az egri várban

Kevesen tudják, hogy a rögbi azon kis számú csapatsportok egyike, amelyben még van esélye Magyarországnak kijutni a 2024-es párizsi olimpiára. Ez a körülmény is felértékelte a szombat délután a Francia Intézetben tartott gálát, amelyen jutalmazták a sportág 2022-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosait, továbbá bemutatták A tojáslabda bűvöletében című, pazar kiállítású könyvet, amely bemutatja a sportág 111 éves honi történetét.

Szombaton a budapesti Francia Intézetben a magyar rögbis társadalom képviseletében mintegy kétszáz meghívott vett részt azon a gálán, amelyen A tojáslabda bűvöletében című reprezentatív kiállítású könyv bemutatója mellett a sportág 2022-es hazai legjobbjai is átvették elismeréseiket.

Mi tagadás, a szervezők megadták a módját az ünneplésnek. Már a helyszín, a Francia Intézet is szimbolikus volt, hiszen Franciaország a sportág egyik fellegvára, és hihetetlenül szoros kötelékek fűzik össze a francia és a magyar rögbisportot. Ahogy az Bertrand Soléne igazgató köszöntő szavaiból kiderült, a házigazda maga is aktív, élvonalbeli rögbijátékos volt, tehát szívügyének tekinti a sportág terjesztését, menedzselését.

És Kiss Antal, a szövetséget 2016 óta példás ügybuzgalommal irányító elnök még azzal is kitett magáért, hogy meghívta a gálára Ronan Gargant, az Ír Köztársaság rögbiőrült magyarországi nagykövetét is. A rokonszenves diplomata mosolyt csalt a jelenlévők ajkára, amikor felidézte a nyári budapesti torna történéseit (Rugby Europe men/women 7's Trophy), kiemelve, hogy az ír válogatott a nagykövet óriási örömére legyőzte Angliát! A kétfordulós sorozatban a magyar férfiválogatott Gareth lloyd vezetőedző irányításával öt győzelmet aratott, és Írország, Anglia, Wales és Románia mögött az ötödik helyet szerezte meg, megőrizve esélyét a kijutásra a lengyelországi olimpiai selejtezőre!

Ha már Kiss Antal szóba került: a többek között teológus diplomával is rendelkező sportvezető nagyívű beszédében az egri vár 1552-es védőihez hasonlította a magyar rögbiseket, akik a nem éppen irigylésre méltó körülmények ellenére oroszlánként küzdenek már nem csupán a fennmaradásért, hanem az előrelépésért is, ami tagadhatatlanul kitapintható. Tényleg megindító volt a bejátszás az 1968-as Egri csillagok című filmből, Dobó István várkapitány beszéde („Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl!”) megdobogtatta a jelen lévő mintegy kétszáz veterán és aktív rögbis szívét.

A délután fénypontja A tojáslabda bűvöletében című vaskos „rögbibiblia” bemutatója volt. A mintegy 400 oldalas kötet Dénes Tamás Szepesi-díjjal kitüntetett kollégánk munkája, és a rögbis szerkesztőbizottság, valamint a magyar rögbis társadalom hathatós közreműködésével született meg. Az egy éven át készült könyv létrehozását vitéz Bene Kálmán, a szövetség társadalmi alelnöke határozta el, aki a merész terv megvalósításában az alkotási folyamat végéig vezető szerepet játszott – hangzott el a gálán.

A könyvet olvasva tudta meg e sorok írója, hogy például Gillemot Ferenc, a magyar labdarúgó-válogatott mellesleg francia származású első szövetségi kapitánya többek között a rögbibe is belekóstolt, sőt, Az Est sportrovatának vezetőjeként oroszlánrészt vállalt a sportág népszerűsítésében és 1912-ben az első magyarországi rögbitorna megszervezésében.



Kiss Antal elnök a helyszínválasztást magyarázva kiemelte: sok közös cél van a franciákkal való együttműködésben, amelynek idén az ad plusz hangsúlyt, hogy ősszel Franciaországban rendezik a világbajnokságot, amelynek mérkőzéseire a rendezők hárommillió nézőt várnak a stadionokba.





A magyar rögbisport az elmúlt évek, évtizedek során több szállal kötődött, illetve kötődik mind a mai napig Franciaországhoz. A honi klubéletben vagy éppen a válogatottban ugyanis több olyan francia játékos, illetve szakember jutott szerephez, aki családja révén kapcsolódik Magyarországhoz. Mások viszont született franciaként az országban éltek, tanultak, dolgoztak hosszabb-rövidebb ideig.



Az eseményen elhangzott, hogy a magyar szövetség nagyszerű évet tudhat maga mögött. Az eredmények közül kiemelkedik az olimpiai szakág, a hetes rögbi másodosztályú (Trophy) Európa-bajnoksága. Ahogy említettük, ez egyben a párizsi olimpiára vezető út első állomása volt, és a válogatottak a világ legjobbjai közé tartozó riválisokkal - az írekkel, az angolokkal és a walesiekkel - is megmérkőzhettek, az Eb első, zágrábi körét követően már házigazdaként, Budapesten. Utóbbi torna rendezése a sportág jeles képviselőinek elismerését is kivívta. Az amatőr játékosokat felsorakoztató magyar válogatottak számára a rendkívüli kihívás után továbbra is van esély az európai ötkarikás kvalifikációs döntőn való részvételre, amely az olimpiai selejtező alapját jelentő legrangosabb nemzetközi hetes rögbi sorozat, a World Series eredményeinek a függvénye.

(Borítókép: Lehotzky István)