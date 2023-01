Háromszoros szlovák bajnokot és kupagyőztest igazolt a Ferencváros

Kubatov Gábor, az FTC elnöke csütörtök délután közölte Facebook-oldalán, hogy hamarosan bejelentés várható. A bejegyzést követően a Fradi oldalán megjelent a magyar bajnoki címvédő és UEL-csoportgyőztes férfi labdarúgócsapat első új téli igazolásának a híre. A 28 éves játékos, a nyolcszoros suriname-i válogatott védő, Myenty Abena a pozsonyi Slovantól érkezik a zöld-fehérekhez.

Ki az a Myenty Abena?

Myenty Abena, teljes nevén Leo Myenty Janna Abena 1994. december 12-én született a Dél-Amerika északkeleti részén fekvő egykori holland tengerentúli tartomány, Suriname fővárosában, Paramaribóban. A 28 éves, 191 centiméter magas, szükség esetén a védelem jobb oldalán is bevethető középső védő holland állampolgársággal is rendelkezik, pályafutását is Hollandiában, az Utrecht együttesénél kezdte meg, amellyel 2016-ban U21-es holland bajnok lett. Első profi mérkőzését 2016 augusztusában játszotta az FC Utrecht második számú csapatában a holland másodosztályban, a PSV Eindhoven fiataljai ellen – olvasható a játékos bemutatásában.

2017 nyarán az akkor szintén a másodosztályban szereplő De Graafschap játékosa lett.

2019 júniusában négyéves szerződést írt alá korábbi csapata egyik legnagyobb riválisával, a friss bajnok pozsonyi Slovannal, amellyel 2020-ban és 2021-ben is duplázott, mind a bajnokságot, mind a kupasorozatot aranyéremmel zárták. 2022-ben a Szlovák Kupát nem, de a bajnoki címet ismét sikerült elhódítaniuk, így Abena összesen háromszoros szlovák bajnoknak és kupagyőztesnek mondhatja magát.

2022 őszén a Slovan alapembereként szerepelt a szlovák bajnokságban, a kupában és a nemzetközi porondon is.

A Ferencváros légiósközpontú építkezésével kapcsolatban korábban itt írtunk:

(Borítókép: Myenty Abena 2019. augusztus 13-án. Fotó: Eóin Noonan / Sportsfile / Getty Images)