Idén 14,5 milliárdot költ a kormány a sportra

Elindult az új Nemzeti Versenysportfejlesztési Program, amelynek négy fő kategóriája van:

olimpiai sportágak működési és fejlesztési programja

nem olimpiai sportágak működési fejlesztési programja

edzői támogatások és ösztönzőrendszerek

sportszervezetek és sportolók támogatása

Schmidt Ádám elmondta, úgy gondolják, új program megalkotására volt szükség, továbbá újdonság, hogy ezúttal már nem 16, hanem mind a 43 olimpiai sportág részesül támogatásban.

Szintén újítás, hogy a korábbiaktól eltérően immár egy programba tömörül az összes támogatási rendszer, az államtitkárság ezzel a bürokráciát és az adminisztratív terheket is csökkenteni kívánja. A szövetségek egy összegben kapják meg a támogatást, az év elején.

A tavalyi évben 11,8 milliárdot biztosított a kormány sporttámogatásra, ez az összeg 2023-ban 14,5 milliárd forint.

Fontos megjegyezni, hogy egyetlen szövetség sem kap kevesebb pénzt, mint 2022-ben.

A szerződésekért a Nemzeti Sportügynökség felel, folyamatos pénzügyi és szakmai ellenőrzés lesz, ennek a divíziónak a vezetője Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó, az NSÜ sportszakmai és sportstratégiai vezérigazgató-helyettese.

A támogatásokat működésre, felkészülésre, utánpótlás-fejlesztésre, edzői programokra és sportágspecifikus eszközbeszerzésre is lehet használni.

A sportállamtitkár arról is nyilatkozott, hogy jelenleg is várják az Európai Unió jóváhagyását, hogy a taoprogram folytatódhasson július 1. után is. A keretösszeg változatlan maradna, ez 129 milliárd forint.

Az új indikátor-rendszerről Schmidt Gábor helyettes államtitkár azt mondta, fontos, hogy egy adott sportág számára külön-külön célokat határoztak meg, a közvetlen olimpiai felkészülés mellett meg szeretnék erősíteni a tehetségmenedzselési rendszert minden sportágban, illetve azt is vizsgálták, hogy melyik sportág milyen eredményeket érhet el a közeljövőben, és ehhez milyen segítséget kell megadniuk.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke üdvözölte az új támogatási rendszert, továbbá elmondta, azok a szakmai vélemények, amelyek az államtitkárságon landolnak, megfontolásra és legtöbbször beépítésre kerülnek. A sportvezető hozzátette, hogy az idei támogatásoknak köszönhetően a nehéz gazdasági körülmények ellenére sem sérül a párizsi felkészülés és kvalifikációs folyamat előzetes tervezete.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke is üdvözölte az új indikátor-rendszert, amely a fogyatékos sportolóknak és edzőiknek is segítséget nyújt a jövőben.

A fogyatékossport erős pozíciókkal rendelkezik, ezért köszönettel tartozunk az állami sportirányításnak

– mondta.

