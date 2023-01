Itália gyászban: egy színolasz albán tinilány felforgatta az alpesisí-világot

A tiroli Sankt Antonban egy 16 éves albán lány robbant be az alpesi sísport nemzetközi élmezőnyébe, és annak is a tetejére, amikor pénteken megnyerte a szuperóriás-műlesiklást a 42. junior világbajnokságon. Egy albán lány, aki ráadásul olasz apától és anyától született, de mivel az itáliai szövetség nem válogatta be, a család bosszúból nemzetiséget váltott, és Lara Colturi most már Albániának szerzi a dicsőséget.