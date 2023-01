Kétszeres Európa-bajnokunk visszatér a sikerszámához

„Elég változatos és kissé hullámzó is volt az előző év. Az idényt normálsúlyban kezdtem, egy négypárevezős projekttel a fókuszban, aztán ez a terv elég hamar szertefoszlott, maradt a kétpár- és egypárevezős hajó. Idény közben pedig úgy alakult, hogy a könnyűsúlyú kétpár lett a hangsúlyos, mivel a szakágon belül ez jelenleg az olimpiai program része. Ám egyik próbálkozás sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Várakozáson alul teljesítettünk” – idézte fel a 36 esztendős, kétszeres Európa-bajnok a Career Brand Managementnek az elmúlt időszakot.

Galambos Tamás Bencével közös hajóban az Európa-bajnokságon kilencedik lett, szeptemberben a Racicében tartott világbajnokságon aztán nem sikerült a legjobb tizenkettő közé kerülni, ami az idény fájdalmas befejeztét jelentette.

Jövő héten kétezer métert húzok ergométeren a szövetségi kapitány jelenlétében, ez lesz az év első félhivatalos megmérettetése. Az eredeti terv korábbi dátum volt, de decemberben volt egy kisebb megbetegedésem, amiből úgy érzem, mostanra jöttem ki teljesen. Jelen állás szerint könnyű súlyú egypárban kapom meg a bizalmat arra, hogy nemzetközi versenyeken is képviseljem Magyarországot, de ezt az elképzelést az országos-bajnokságon és a válogatón meg is kell tudni védeni. Természetesen a vízi teszteken és felmérőkön is élen kell lennem. A normálsúlyt és a kétpárt sem szeretném teljesen elengedni, de a tavalyi esztendő alapján látszik, ez nem lesz könnyű.

Nemcsak a szakágak közti ingázás tette különleges kihívássá az előző esztendőt vb-ezüstérmesünk számára, hanem a klubváltás is. Két évtized után elköszönt a Vác Városi Evezős Clubtól és az MTK Budapest sportolója lett 2022 januárjával.

Zömében továbbra is Vácon készültem, de az MTK-nál is sokat jártam év közben, és ott készültünk fel az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra is könnyűsúlyú kétpárevezősben. Köszönettel tartozom a klubnak, hogy lehetővé tette, hogy továbbra is teljes mértékben az élsportra tudjak koncentrálni, ráadásul csaknem változatlan felállásban

– tette hozzá Rapcsák Károly tanítványa.

Jó hír, hogy a 2020-ban sok problémát okozó nyáktömlőgyulladása immár teljesen a múlté, az előző évet vállproblémák nélkül csinálhatta végig.

Hálistennek teljesen rendben vannak a vállaim. Megelőzésként rendszeresen végzek külön mobilizációs gyakorlatokat, amelyeket még anno elsajátítottam.

Ugyan decemberi betegsége nem jött jól, a késő őszi és téli – evezés szempontjából –„holtidőszakban” is igyekezett formában tartani magát. Novemberben például 1 óra 18 perc és 27 másodperc alatt teljesítette a siófoki félmaratonit. Erre az erőnlétre is építhet a februárban rajtoló ergométeres versenyszezonban: az országos bajnokságot a hónap végén rendezik majd, amelyen a tervek szerint a váci klasszis is elindul majd. Ezt követően kora tavasszal a hazai válogatókkal folytatódik a versenyszezon – immár a vízen.

(Borítókép: Czucz Bálint / Career Brand Management)