Hihetetlen! Albánia veri Ausztriát alpesi síben!

Továbbra is furcsaságokkal (vagy nevezzük érdekességeknek) teli esemény az alpesisí-juniorvilágbajnokság a tiroli Sankt Antonban. Az albánok az éremtáblázaton az osztrákok előtt állnak. Magyar lány van a sorsolásra kerülő legjobb 15 női versenyző között. Magyar csapat is indulhat a legjobb 16 nemzet csapat parallel versenyszámában.

Mindig élmény részt venni az alpesi sí világversenyein, hiába „csak” utánpótlás-esemény, mert itt láthatjuk a jövő és néha a jelen klasszisait. Még három nap van hátra az idei világbajnokság eseményeiből, és már most számtalan rekord dőlt meg, több érdekességet is találhatunk a téli sportok egyik legnépszerűbbjének utánpótlás-világbajnokságán. A méltán híres Sankt Antonban január 16. és 25. között megrendezett 42. alpesisí-juniorvilágbajnokságon alaposan felkészült versenyzők, a felnőtt világkupákon is már sikereket elért fiatalok küzdenek egymással.

Szenzáció, hogy nyolc versenyszám befejezését követően Albánia az osztrák sícsapatot megelőzve az éremtáblázat 4. helyén áll.

Különösen érdekes ez a fejlemény, ha hozzászámítjuk, hogy a vasárnapi férfi győztes is albán származású, csak éppen francia színekben versenyez, így a franciáknak hozta a győzelmet ezen a világbajnokságon. Mondhatnánk, hogy körbeversenyeznek, az olasz Lara Colturi, a női szuperóriás-műlesiklás olasz származású győztese albán színekben, Alban Elezi Cannaferina, az albán fiú (a keresztneve is Alban...) francia színekben, már csak egy franciát kellene találnunk az olaszoknál.

A mai napon három magyar fiú állt lécre óriás-műlesiklásban (GS). Az időjárás kedvezett a résztvevőknek és a síszerető közönségnek. A versenyt a legendás Kandahar pályán rendezték, ahol az eddigi összes versenyszámot. A Fullsport SE fiatal versenyzője, Úry Bálint 59-es rajtszámmal indult. Megmutatta remek sítudását, és az első két időmérő ellenőrző pontnál bízhattunk benne, hogy az első 30 versenyző között ér célba, benne lesz az ún. 30-as fordításban, a 25. helyen állt, amikor sajnos kiesett. Így még várnunk kell arra, hogy Bálint újabb sítörténelmet írjon a magyarok junior-világbajnoksági szereplésének históriájában.

Bányai Attila, a Callberg SE versenyzője 77-es rajtszámmal vágott neki a lejtőnek, és nagyon jó menettel, 5,34 mp-es hátránnyal várhatta a második futamot, amelyben kisebb rontások után 10:38 másodperc hátránnyal az 53. helyen fejezte be a szereplését.

A magyarok közül hátravolt még a székelyudvarhelyi Szabó-Szélyes Szilárd (Fullsport SE), aki a 115. helyről indult. Szilárd végül 45 helyet javítva a 70. helyen zárta a versenyt.

Az U18-as kategóriában a másodéves Bányai Attila megszerezte az előkelő negyedik helyet, míg az elsőéves Szabó-Szélyes Szilárd nyolcadikként zárta korosztályában az óriás-műlesiklás versenyszámot.



A hétfői nap versenyszáma a csapat parallel óriás-műlesiklás, amelyben magyar csapat először állhat rajthoz az ifjúsági világbajnokságon. Tartalékosan állnak ki a svájci csapat ellen az első körben, mivel Tóth Zita már a keddi műlesiklás versenyszámra készül.

És a végén még egy örömteli esemény. Tóth Zita (Vasas SC) már a világ legjobb 15 ifjúsági versenyzője között van, a 9. helyen áll a rajtlistán. Mivel azonban az első 15-öt sorsolják, így végül a 12. helyről kezdheti meg a világbajnokság utolsó előtti napján a szereplését.