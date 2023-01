Botrány az Australian Openen, Putyin miatt figyelmeztették Djokovicsékat

A Daily Mail beszámolója szerint a helyi rendőrség négy férfit kiutasított a Melbourne Parkból, miután orosz és Vlagyimir Putyin-párti jelszavakat skandáltak a Rod Laver Aréna közelében, orosz zászlók lengetése közben.

Srdan Djokovics a Rod Laver Aréna előtt találkozott a kitiltott szurkolókkal, és egy Z betűs pólót viselő nézővel fotózkodott (az orosz tankokon látható Z az Ukrajna elleni invázió támogatásának jelévé vált a háború kezdete óta), miközben egy orosz zászlót lobogtatott, amelyen Putyin arcképe volt látható.

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3