Megáll az ész: Shiffrin megint győzött, egy lépésre a világrekordtól!

Mikaela Shiffrin a héten már tarolt Kronplatzban, ahol mindkét óriásműlesikló-világkupaversenyt megnyerte kedden és szerdán, és ezzel 84 elsőségnél tartott összesítésben.

Következett a hétvégén a csehországi Óriás-hegységben, a lengyel határon Spindleruv Mlyn, a szívének oly kedves helyszín, ahol 2011. március 12-én, egy nappal 16. születésnapja előtt élete első világkupaversenyén indult. Most, tizenkét évvel később két olimpiai és hat világbajnoki cím van már a tarsolyában, és vitathatatlanul minden idők legeredményesebb alpesi síző hölgye.

Ha eddig az volt, akkor szombattól még inkább az, mert a két csehországi műlesikló-erőpróbából az elsőt is behúzta, méghozzá fölényes magabiztossággal. Már az első futamban is ő volt a leggyorsabb (másodikként indult), majd a másodikat is ő nyerte a horvát Leona Popoviccsal holtversenyben.

Így a két futam alapján 0,60 másodperces előnnyel simán győzött.

Shiffrin győztes siklása

Spindleruv Mlyn, világkupa, műlesiklás:

1. Mikaela Shiffrin (amerikai) 1:33,85 perc

2. Lena Duerr (néme) 0,60 mp hátrány

3. Wendy Holdener 8svájci) 1,31 mp hátrány