Elindult a nevezés a balatoni nyár legnagyobb vízi futamára

Fontos mérföldkőhöz érkezett a július 15-i Hervis Balaton-átevezés. Az esemény hivatalos oldalán, a balatonatevezes.hu oldalon szerda reggel 9 órakor megnyílt a nevezési felület, amelyen mostantól bárki hivatalos résztvevőjévé válhat az ország egyik legnépszerűbb szabadidős vízi-sporteseményének.

A résztvevők számát illetően az elmúlt években folyamatosan emelkedő tendenciát mutattunk, olyannyira, hogy 2021-re kinőttük Fonyódot, és a jóval nagyobb létszámkapacitással bíró Zamárdiba költöztünk át. Tavaly rekordot jelentő mintegy 4500 nevezés érkezett, bízunk abban, hogy idén sikerül ezt túlszárnyalni, és az időjárás is kegyeibe fogad minket!

– mondta Vida Gergely, az átevezés fő szervezője.

A közleményben továbbá olvasható: a helyszín ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand. Az átevezés távja 8 kilométer lesz, a résztvevők kajakkal, kenuval, SUP-pal vagy akár sárkányhajóval is teljesíthetik a Zamárdi–Tihany–Zamárdi útvonalat. Mindeközben a parton is számos kiegészítő, színvonalas programmal készülnek, így várják a benevezetteket elkísérő rokonokat, barátokat, szurkolókat is.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nevezés, a nevezési díj befizetésével fejeződik be. Ez azt jelenti, hogy a nevezés csak akkor tekinthető véglegesnek, ha a szükséges adatok megadása után a nevezési díj is befizetésre került. Azt javasoljuk ezért mindenkinek, hogy minél előbb fizesse be a nevezési díjat

– fogalmazott Vida Gergely.

Ahogy arról korábban is beszámoltak a szervezők, a Hervis Balaton-átevezés 2023-ban része lesz a budapesti atlétikai világbajnokságot felvezető Hétköznapi Hős elnevezésű eseménysorozatának is. Magyarország történetének legnagyobb sporteseményére az átevezésen részt vevők ötvenszázalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg jegyeiket.