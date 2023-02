Változás a Telekom kínálatában, örülhetnek a sportrajongók

Március 1-jétől a Telekom szolgáltatásában is elérhető lesz a Network4 médiacég portfoliójába tartozó MATCH4 csatorna, amely többek között az angol, a német és a francia labdarúgó-bajnokság mérkőzéseinek közvetítési jogait is birtokolja.

Impozáns helyszínen, a Belváros egyik skybárjában tartotta évindító sajtóeseményét a Network4 médiacég. A Gyenesei Leila által moderált beszélgetésen részt vett Borsány-Gyenes András elnök-vezérigazgató, Varga Attila tartalomfejlesztési és kommunikációs igazgató, Misur Tamás, a Network4 csatornáinak sportfőszerkesztője, valamint Szőllőssy Gábor programigazgató.

A nagy és közepes szolgáltatók közül már csak a Magyar Telekom kínálatában nem szerepelt a MATCH4 sporttematikájú csatorna, ám mint az a rendezvény elején elhangzott: március elsejétől már a magenta színű vállalat előfizetői is nézhetik többek között a Bundesliga-, a Premier League-, a Ligue1-, valamint számtalan technikai és amerikai sportközvetítést.

Új amerikai sportjogok

És ha már az Egyesült Államok: látványos amerikai technikai és csapatsportok, valamint egy Emmy-díjas sporttörténelmi sorozat érkezik a Network4-csoport sportcsatornáira (ARENA4, MATCH4) és streamingszolgáltató platformjára, a NET4+-ra. Kiderült ugyanis, hogy a vállalat megszerezte az egyetemi kosárlabda-bajnokság March Madness nevű rájátszása, a frissen induló XFL amerikaifutball-bajnokság, valamint a NASCAR Xfinity és Truck autóverseny-szériák közvetítési jogát. A közelgő NFL Super Bowl eseményeiről pedig a Network4 stábja a helyszínről számol be a magyar nézőknek.

Február 13-án tartják az amerikai sportvilág egyik legnagyobb ünnepét, a Super Bowlt. Százmilliók várják a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles összecsapását, valamint a legendás half time show-t, amelynek sztárja idén Rihanna lesz. A Network4 élőben közvetíti a döntő minden mozzanatát és annál jóval többet is. A magyar stáb már a helyszínen tartózkodik, és az NFL-lel kötött megállapodás értelmében a legnagyobb sztárokhoz is hozzáférést kap az arizonai Glendale-ben. Az ARENA4 CountDown című háttérműsora mindennap nyolcfős csapattal és a legújabb hírekkel jelentkezik egészen a döntő kezdetéig.

A Super Bowl után sem maradnak kedvenc sportjuk nélkül az amerikai foci rajongói. A Network4 szerezte meg az újrainduló XFL amerikaifutball-bajnokság első két idényének közvetítési jogait.

A ligát a világhírű színész, Dwayne „The Rock” Johnson menedzseli, és első körben nyolc város csapata (Dallas, Houston, San Antonio, Las Vegas, Orlando, St. Louis, Seattle, Washington DC) vesz részt a küzdelmekben.

Márciusban a Network4 mutatja be az NCAA amerikai egyetemi kosárlabda-bajnokság rájátszása, népszerű nevén a March Madness 15 legizgalmasabbnak ígérkező összecsapását, valamint a Final Four nevű döntőt is. Az NCAA két évre költözik a magyar médiacéghez. Az élő kosárlabdameccsek mellett sporttörténelmi képsorok is érkeznek a hazai nézőkhöz.

A The Last Dance című, tízrészes sport-dokumentfilmsorozat Michael Jordan utolsó Chicago Bullsban eltöltött, 1997–1998-as szezonjáról szól.

Az Emmy-díjas produkció eredeti, soha nem látott felvételeket is bemutat. A stáb tagjai teljes körű belépést kaptak a Bulls stadionjába, és Jordan mellett olyan világsztárokkal is forgattak, mint Scottie Piper és Dennis Rodman. A The Last Dance epizódjai heti rendszerességgel érkeznek az ARENA4-re és a NET4+ online streamingszolgáltatóra.

A csapatsportok mellett az amerikai autósportok rajongói is megkapják a maguk benzinadagját 2023-ban a Network4-től. A motorsportok „pankrációja”, a NASCAR már hosszabb ideje az ARENA4 és a MATCH4, valamint természetesen a NET4+ vendégszeretetét élvezi, most pedig bemutatkozik a sorozat két látványos kísérőszériája, a NASCAR Xfinitiy és a Truck series is. Mindkét ízig-vérig amerikai autóversenyt két éven keresztül biztosan a Network4-en követhetik a nézők.

Nemzetközi bővülés

Február 7-től Csehországban és Szlovákiában indít új tévécsatornát a cégcsoport, megkezdve ezzel a nemzetközi bővülését. „A fogható STORY4 elsősorban a női nézők igényeire épít romantikus, valamint családbarát minőségi sorozataival és filmjeivel. Hiánypótló szerepet tölt be a cseh és a szlovák piacon. Az új csatorna HD-minőségben érkezik” – jelentette be Borsány-Gyenes András, a médiacég elnöke.

A STORY4 a luxemburgi székhelyű, azonban elsősorban Magyarországon aktív Network4-csoport első csatornája Csehországban és Szlovákiában. Az új STORY4 koncepcióját gondosan a cseh és a szlovák piac igényre szabták. A csatorna minőségi alternatívát kínál azoknak, akik a hollywoodi tartalmak helyett vagy mellett népszerű minőségi európai produkciókat szeretnének nézni. Induláskor több mint 1000 órányi szórakoztató tartalom várja a nézőket, ami minden évben 500 órányi újdonsággal bővül. A műsorok több mint fele 2014 után került a piacra, 80%-a pedig kizárólag a STORY4-en érhető el, exkluzív élményt kínálva. A STORY4 hét olyan sorozatot mutat be, amely eddig sem a cseh, sem a szlovák piacon nem volt látható. Minden film és sorozat szinkronizálva kerül a közönség elé.

„Komoly kutatást végeztünk a csatorna indítása előtt. Arra jutottunk, hogy hiányzik egy olyan lineáris tévéadó, amely a színvonalas tartalmakra vágyó női nézők igényeit szolgálná, őket helyezi a középpontba. Így született meg a STORY4, amihez még hasonló sincs jelenleg a piacon. Szlogenünk, hogy »for true romantics, who love a good story«, és ennek megfelelően a legtöbb romantikát mi hozzuk el a cseh és a szlovák nézőknek” – mondta el Borsány.

„A nemzetközi know-how és a lokális igények kiszolgálása garantálja a STORY4 sikerét. Több éve szórakoztató csatornák egész portfólióját üzemeltetjük Magyarországon. A Network4 megtette az első lépést, hogy a regionális piacon is megkerülhetetlen szereplővé váljon több platformon elérhető, diverzifikált portfóliójával” – zárta gondolatait a cég első embere.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik, a RB Leipzig játékosa Lipcsében 2022. november 9-én. Fotó: MTI / EPA / Filip Singer)