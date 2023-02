Fiatal labdarúgót is maga alá temettek a romok Törökországban

A török másodosztályú Yeni Malatyaspor labdarúgócsapatának kapusa is életét vesztette abban a földrengésben, ami hétfőn történt Törökországban. Ahmet Eyüp Türkasaln 28 éves volt.

Kapusunk, Ahmet Eyüp Türkaslan a földrengés következtében életét vesztette. Nem felejtünk el, nyugodj békében!

– áll a klub hivatalos Twitter-oldalára feltöltött bejegyzésben, amelyet a Nemzeti Sport vett észre. A kapus halálhírét a csapat vezetőedzője, Yilmaz Vural is megerősítette.

Başımız sağ olsun!



Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Seni unutmayacağız güzel insan.😢 pic.twitter.com/15yjH9Sa1H — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2023

Hatalmas földrengések Törökországban és Szíriában

Ahogy arról az Index is beszámolt, hétfőn Törökországban és Szíriában is földrengések voltak, mindkét országot rendkívül erős földmozgások rázták meg, és több halálos áldozattal jártak. A hivatalos adatok szerint már hatezret is átlépte a halottak száma.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden késő délután elmondta, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyszínen lévő alakulata már három embert, köztük egy gyermeket is kimentett a földrengésmiatti romok alól Törökországban.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán később azt közölte, hogy a Terrorelhárítási Központ speciális mentési egysége is úton van Törökországba, ahol a Hunor mentőcsapattal együtt nyújt segítséget a bajbajutottaknak.