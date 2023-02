Vaskuti Istvánt választották a Nemzet Sportolói társaságuk új tagjának

A jelenlegi tagok közötti szavazásban kiválasztott Vaskuti István kenu kettes 500 méteren nyert olimpián 1980-ban, sportvezetőként pedig 2008 és 2016 között a nemzetközi sportági szövetség első alelnöke volt.

A Nemzet Sportolói exkluzív társaságában a birkózó Varga János tavaly decemberi halálával üresedett meg egy hely a tizenkettőből.

A sporttörvény alapján a Nemzet Sportolói tesznek javaslatot az új tagra, akit Schmidt Ádám, a sportért felelős államtitkár terjeszt fel, majd a jelöltről a kormány dönt.

A testület tagja az lehet, aki a 60. életévét betöltötte, sportolóként kimagasló eredményt ért el, és versenyzői pályafutása után is fontos szerepet játszott a hazai sportéletben.

A telefonom ismeretlen számot jelzett. Felvettem, a túloldalon pedig elhangzott: Schmidt Ádám vagyok. Akkor már gondoltam, hogy nem arról akar beszámolni nekem, hogy nem én nyertem… Meleg hangon gratulált, majd átadta a telefont Schmitt Pálnak, aki szintén megtette ezt. S bár számítottam az elismerésre, hiszen mindenféle nagyképűség nélkül azért sok mindent elértem sportolóként és sportvezetőként is, a telefonhívás után hálát adtam a Jóistennek, hogy ezt elértem és megéltem. És nem akárkiktől kaptam az elismerést: életem során sok kitüntetést kaptam, győztesként álltam a dobogón jó néhányszor, ám ezúttal mégiscsak azok választottak maguk közé, akikre mindig is felnéztem, akiket mindig is nagyra tartottam. Büszke vagyok magamra, de tudom, hogy az elismerés kötelez is