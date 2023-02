Boldog Valentin-napot: szerelmesek a sport világából

A szerelmesek ünnepén, február 14-én mi mással is adózhatnánk a Valentin-nap képzeletbeli oltárán, mint a sportvilágban élő gerlepárokkal. Hazánkból és külföldről is hoztunk néhány példát, ahol élsportolók találtak egymásra.

Görbicz Anita és Vincze Ottó

Magyarország és a világ valaha élt egyik, ha nem a legjobb női kézilabdázója, Görbicz Anita immár tizenöt éve alkot egy párt Vincze Ottóval. A 11-szeres válogatott futballista ferencvárosi játékosként a Bajnokok Ligáját is megjárta. Annak idején egy ideig próbálták ugyan titokban tartani szerelmüket, 2008-ban már felvállalták kapcsolatukat, amely azóta is az egyik leghíresebb sportolói szerelem hazánkban. Első közös gyermekük, Boldizsár 2015-ben született, a világ legjobb kézilabdázónőjének is megválasztott Görbicz 2022 októberében életet adott a család második fiúgyermekének, Domonkosnak.

Bíró Blanka és Böde Dániel

Maradva a kézilabda és a futball vonalán, az FTC és a magyar női kézilabda-válogatott kapusa, Bíró Blanka 2021 óta alkot egy párt a Ferencváros korábbi támadójával, Böde Dániellel.

A 25-szörös válogatott labdarúgó és kézis szerelme gyakran tűnt fel egymás mérkőzésén és szurkolt a másiknak, akkor azonban még csak találgatni lehetett, hogy a két sportoló között több van-e barátságnál.

Később aztán felvállalták szerelmüket, ráadásul ahogyan korábban Bíró fogalmazott, két élsportoló jóval könnyebben tudja segíteni és inspirálni egymást.

Telegdy-Kapás Boglárka és Telegdy Ádám

Az úszónőt a 2016-os riói olimpián fedezte fel igazán a magyar szurkolói társadalom, ahol 800 méter gyorson bravúros bronzérmet szerzett – valamint milliónyi férfirajongót határon innen és túl egyaránt... Magánéletét azonban próbálta óvni a nyilvánosságtól, ettől függetlenül sokan sóhajtottak fel csalódottan, amikor kiderült, hogy régóta egy párt alkot a hátúszó Telegdy Ádámmal.

A románc 2022 augusztusában lépett szintet, amikor a sportolók összeházasodtak, a mézesheteket Hawaiion töltötték.

Bogi egy interjúban elárulta, hogy a párizsi olimpiáig tervezi az aktív sportolást, utána vélhetően már a családalapítás és a gyermekvállalás lesz a középpontban szerelmével.

Ana Ivanovics és Bastian Schweinsteiger

Vélhetően a sztárpár egyik tagja sem szorul bemutatásra: a szerb teniszező 2008-ban vezette a női világranglistát, ebben az esztendőben a Roland Garrost is megnyerte. Más Grand Slam-trófeát nem sikerült ugyan begyűjtenie, karrierje során azonban így is tizenöt tornán diadalmaskodott. A német labdarúgó karrierje nagy részét a Bayern Münchenben töltötte, nyolcszor lett bajnok a bajorokkal, akikkel 2013-ban a Bajnokok Ligája-trófeát is elhódította, 2014-ben pedig tagja volt a világbajnok német válogatottnak. A sportolók 2016-ban házasodtak össze, azóta két gyermekük született, a most négyéves Luka és a hároméves Lion. A napokban azonban örömhírről számoltak be közösségi oldalaikon: érkezik a harmadik Schweinsteiger baba is!

Now @BSchweinsteiger and I are officially getting outnumbered 🥰👼🏼👨‍👩‍👦‍👦 pic.twitter.com/E3EVU4Hvur — Ana Ivanovic (@anaivanovic) February 10, 2023

Steffi Graf és Andre Agassi

A teniszvilág leghíresebb szerelmespárja címet egyértelműen az amerikai Andre Agassi és a német Steffi Graf birtokolja. A korábbi férfi és női világelső teniszező a kilencvenes évek végén talált egymásra, 2001-ben pedig össze is házasodtak – méghozzá titokban, a szertartáson rajtuk kívül csak a két sportoló édesanyja vett részt. Két gyermekük született, Jaden Gil Agassi 2001 októberében, Jaz Elle Agassi 2003 októberében látta meg a napvilágot. Bár ilyen génállományok találkozása esetén felmerül a kérdés, a gyerekek továbbviszik-e a szülők örökségét, a korábbi klasszisok egyértelműen kijelentették: nem szeretnék ráerőltetni a teniszt a gyerekekre. Nem is tették, így fiuk a baseballt választotta, lányuk pedig a lovaglás és a tánc szerelmesévé vált.

The only thing better than #KnightTime is Knight Time with my bride!! #lovelove pic.twitter.com/EnmWsiKdvU — Andre Agassi (@AndreAgassi) April 27, 2018

Elina Mihajlivna Szvitolina és Gaël Monfils

A sportág másik sztárpárjának, az ukrán Szvitolinának és a francia Monfilsnak románca 2019-ben kezdődött, majd 2021-ben lépett szintet, amikor eljegyezték egymást, tavaly májusában aztán újabb örömhírrel jelentkeztek:

az év végén szülői örömök elé néznek, októberben pedig megszületett kislányuk, Sky Monfils.

A páros közös Instagram-oldalt is működtet, aki tehát bővebben kíváncsi a szerelmesek életére, a G.E.M.S. Life nevű fióknak köszönhetően betekintést nyerhet a korábbi teniszezők mindennapjaiba.

Julie Ertz és Zach Ertz

A két sportoló egyetemi évei alatt ismerkedett meg, ahol a barátságból szerelem szövődött a kaliforniai Stanford Universityn.

2016 februárjában jegyezték el egymást, 2017 márciusában pedig összeházasodtak.

Julie a labdarúgás, Zach pedig az NFL világába került és ér el egyaránt óriási sikereket. A 30 éves futballista a Team USA tagjaként immáron kétszeres világbajnoknak mondhatja magát, míg a Philadelphia Eagles tight endje az 52. Super Bowlon nyert gyűrűt a Sasokkal, bár jelenleg az Arizona Cardinals alakulatát erősíti. Az Ertz család első közös gyermeke, Madden Matthew 2022-ben született meg.

