Trónfosztás az Alpokban, egy ismeretlen kanadai lány lenyomta a királynőt

A szombati női műlesiklásnak a pénteki férfi-óriásműlesiklás volt a felvezetése, amelyben az amúgy is káprázatosan szereplő svájciak üdvöskéje, Marco Odermatt igencsak kivágta a rezet: a lesiklás aranyérme után csaknem egy héttel a GS elsőségét is begyűjtötte, és ezzel ez utóbbi szám totális uralkodója lett; tavaly Pekingben megnyerte az olimpiát, és a szezonbeli hat óriásműlesikló-világkupafutamból négyet behúzott, mi több, a maradék kettőn is a dobogón végzett. Ezt hívják dominanciának.

De cseppet sem volt könnyű győzelem ez a pénteki.

Az első futamban az osztrákok talán utolsó aranyesélyese, Marco Schwarz minden idők egyik legnehezebb pályáján élete menetét produkálta az első futamban, és 0,48 másodpercet ráverve Odermattra vezette a mezőnyt.

A második futamban Odermatt óriásit siklott, és ezzel ráhelyezte a nyomást az éllovas Schwarzra, az alpesi összetett courcheveli vb-ezüstérmesére, aki nem is bírta el a lelki terhet. Ám így is vezetett öt kapuval a cél előttig, de ott nagyot hibázott, és végül csak harmadik lett, azonban érdekes módon ezzel is elégedett volt, dacára annak, hogy Ausztriának még mindig nincs aranyérme az idei világbajnokságon. (A férfiak versenyeit egyébként Courchevelben, a nőkét Méribelben rendezik.)

A második futamot Odermatt honfitársa, Loic Meillard nyerte, és ezzel megkaparintotta a világbajnoki ezüstérmet, teljessé téve a kettős svájci diadalt.

A két magyar fiú, Úry Bálint és Kékesi Márton nem tudott végigmenni a szupernehéz pályán, mindketten kiestek.

Férfi-óriásműlesiklás:

1. Marco Odermatt (svájci) 2:34,08 perc

2. Loic Meillard (svájci) 0,32 mp hátrány

3. Marco Schwarz (osztrák) 0,40 mp h.

Ez történt a hölgyeknél

És akkor jöjjön a szombati női műlesiklás, amelyben Mikaela Shiffrin, a síkirálynő élete nyolcadik világbajnoki aranyérmének megszerzésére készült.

Mondjuk, megkönnyítette a dolgát, hogy egyfelől az új edzője, a Mike Dayt a vb alatt felváltó Mark Mitter jelölte ki a pályát, másfelől az amerikai szupersztár indult elsőnek. És Shiffrin rögtön odavert a mezőnynek egy hatalmas időt a szűz havon, aminél jobbat senki sem tudott elérni az első futamban. Igaz, a negyedikként rajtoló svájci Wendy Holdener 19 századra megközelítette az amerikai lányt, és ezzel nyílttá tette a világbajnoki aranyérem sorsát.

A szám olimpiai bajnoka, a liptószentmiklósi születésű Petra Vlhova, a német Lena Duerr, aki Spindleruv Mlynben legyőzte Shiffrint, mind-mind jócskán elmaradtak az amerikaitól és Holdenertől. A kanadai Laurence St. Germain viszont 18-as rajtszámmal is remekelt, és bejött harmadiknak az első menetben. A magyarok közül a sokat kockáztató Tóth Zita pályát tévesztett, Hozmann Szonja szépen lement, ahogy Junia Brigitta és Majtényi Hanna is, de idejük jócskán elmaradt még a középmezőnyétől is. Olyannyira, hogy a második futamban már csak az elsőben 56. helyen végzett Hoizmann indulhatott, Junia és Majtényi nem került be az első hatvanba, márpedig ez lett volna a részvétel feltétele a második menetben.

A második futam délután fél kettőkor kezdődött. Az első harminc fordított sorrendben vágott neki a lejtőnek, azaz Shiffrin harmincadikként következett.

Előzőleg Sara Hector, a svédek pekingi olimpiai bajnoka (óriás-műlesiklásban) huszadik futóként az élre ugrott, utána az ő ideje számított az etalonnak, ám a következő síző, a norvég Mina Holtmann lenyomta a svéd hölgyet.

Aztán Vlhova bejött ideiglenes másodiknak, de csak másodiknak, mert a német Lena Dürr az élre ugrott! De csak egy pillanatig, mert a kanadai St. Germain őt is lekörözte 69 századdal. Már csak ketten voltak hátra, Holdener és Shiffrin, az izgalom a tetőfokára hágott!

És Holdener rontott!

Kisiklott a pályáról, úgyhogy Shiffrinnek már csak St. Germain maradt ellenfélnek. A négyszeres szlalom-világbajnoknő összességében nyolcadik vb-aranyára hajtott.

De bekövetkezett a csoda, Shiffrin önmagához képest bizonytalanul versenyzett, és 57 századdal St. Germain mögé szorult!

St. Germain szédületes második futása

Hozmann Szonja a 42. helyen végzett.

Megszületett a vb legnagyobb meglepetése, a 28 éves kanadai hölgy soha életében még nem állt dobogón a világkupában, nemhogy világbajnokságon vagy olimpián, vb-n a legjobb helyezése egy hatodik hely volt 2019-ből műlesiklásban...

63 év elteltével került ismét Kanadába a női szlalom világbajnoki címe:

When dreams come true! 🥹

What a run from Laurence St-Germain



6️⃣3️⃣ years later, you bring the slalom gold medal back to Canada! 🇨🇦

Amazing! 🥳#fisalpine pic.twitter.com/Fojcd2dIze — FIS Alpine (@fisalpine) February 18, 2023

Közben egy heggyel odébb óriási magyar siker született, hiszen a férfiműlesiklás selejtezőjében Úry Bálint a 7., Kékesi Márton a 12., Trunk Tamás a 15. helyen végzett, és Hozmann Rudolf, a negyedik magyar is jól állt, de a cél előtt kevéssel kaput tévesztett.

Szepesi Bertold szövetségi kapitány alig bírt magával:

Nemhogy három, de még két versenyzőnk sem jutott korábban világbajnoki döntőbe a műlesiklásban. Sőt, nagyon könnyen Hozmann Rudi is bejuthatott volna, hiszen az első futamban a 14. időt érte el, de a másodikban a cél előtt kevéssel a lábai közé vette az egyik kaput, és kizárták. De így is fantasztikus siker ez

– mondta az Indexnek a fiatal szakember.

Amit az ugyancsak a helyszínen tartózkodó Fürstner József, a magyar szövetség elnöke is aláhúzott, sőt még egy fotót is küldött a magyar kvartettről.

Női műlesiklás

1. Laurence St. Germain (kanadai) 1:43,15 perc

2. Mikaela Shiffrin (amerikai) 0,57 mp hátrány

3. Lena Dürr (német) 0,69 mp h.

...42. Hozmann Szonja 11,78 mp h.

Az alpesisí-világbajnokság eddigi győztesei:

Női kombináció: Federica Brignone (olasz)

Férfikombináció: Alexis Pinturault (francia)

Női szuperóriás-műlesiklás: Marta Bassino (olasz)

Férfiszuperóriás-műlesiklás: Jack Crawford (kanadai)

Női lesiklás: Jasmine Flury (svájci)

Férfilesiklás: Marco Odermatt (svájci)

Női óriásműlesiklás: Mikaela Shiffrin (amerikai)

Férfi-óriásműlesiklás: Marco Odermatt (svájci)

Női műlesiklás: Laurence St. Germain (kanadai)