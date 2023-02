Ennél nagyobb feltámadás aligha volt a sporttörténelemben

Henrik Kristoffersen négy éve már volt egyszer világbajnok, de óriás-műlesiklásban, ami paradox módon a gyengébbik száma. Az igazi szerelem a szlalom, a műlesiklás, amelyben eddig 23 világkupafutamon diadalmaskodott, de vb-t vagy olimpiát még nem tudott nyerni.

Vasárnapig.

Pedig pocsékul indult a norvég sízőnek a franciaországi vb befejező száma. Az első futamban csak a tizenhatodik legjobb időt teljesítette, miközben az osztrákok utolsó reménysége, Manuel Feller remekelt, és vezette a mezőnyt a görög (!) AJ Ginnisz előtt.

A második menetben Kristoffersen minden mindegy alapon őrült tempóban száguldott, és bár a pálya felső szakaszán vétett két kisebb hibát, odalent gyorsvonati sebességre kapcsolt, és végül 0,2 tized előnnyel világbajnok lett.

Méghozzá a második futamban is magabiztosan versenyző Ginnisz előtt, aki a téli sportokban Görögország első világbajnoki érmét szerezte meg! (Az AJ valójában az Alekszandrosz Joannisz rövidítése. Bár Ginnisz Athénban született, és a Parnasszuson tanult meg síelni, a család a srác 12 éves korában Ausztriába költözött, majd három évvel később az Egyesült Államokba. Egészen 2021-ig amerikai színekben versenyzett Ginnisz, de aztán visszahonosította magát görögnek, és most a vb-ezüstöt régi-új hazájának szerezte.)

Szenzációs versenyt és végeredményt hozott a férfiak műlesiklóversenye az alpesisí-vb-n:

Nem hittem volna, hogy ez a futás bármire is elég lesz – nyilatkozta Kristoffersen. – De a pálya közepétől nem tudtam hibázni, és így végül győztem. 23 világkupaversenyt nyertem szlalomban, legalább ötvenszer álltam a dobogón, de vb-aranyérmem még nem volt ebben a számban. Hát most végre sikerült!

Az első futam után vezető Feller a másodikban gyengébben ment, lecsúszott hetediknek, ami azt jelentette, hogy Ausztria aranyérem nélkül fejezte be a világbajnokságot. Ahhoz képest, hogy két éve öt aranyat nyertek a nyugati szomszédaink, és 1987 óta minden vb-n volt legalább egy győzelmük...

Feltétlenül meg kell emlékeznünk egy hatalmas magyar sikerről: Úry Bálint, a Fullsport SE 19 éves kiválósága a 41. helyen végzett, mindössze 8,16 másodperccel elmaradva a győztestől, ami százalékosan is nagyszerű teljesítmény. Úry egyetlen hellyel, három tizeddel megelőzte a szintén jól teljesítő, már évek óta izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabást, míg a további két magyar, Trunk Tamás és Kékesi Márton nem tudta befejezni a versenyt.

Legnagyobb sítehetségünk, Úry Bálint a 41. helyen végzett a 100 fős mezőnyben az alpesisí-világbajnokság szlalomversenyében:

Kaszó Klára, a Magyar Sí Szövetség korábbi elnöke, majd ügyvezetője, a helyszínről adott szakszerű elemzést:

Az első futam pályája csalóka volt, sokkal nehezebb, mint amilyennek első ránézésre látszott. Már az első versenyző, a pénteken az óriásműlesiklásban ezüstérmet szerző svájci Loic Meillard a rajt után nem sokkal kiesett. Végül a mezőnyből huszonegyen voltak az első sízőhöz, az éllovas osztrák Manuel Fellerhez képest durván egy másodpercen belül az első futamban.

Az évek óta izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabás a 47. helyen érkezett be az első futamban, míg a magyarok közül a még csak 19 éves Úry Bálint (Fullsport SE) jelentős hibája ellenére is a 45. helyen. A fiataloknál sokat számít a tapasztalatszerzés is, ritkán van lehetőségük ilyen nehéz pályán szerepelni. Fontos volt a sikeres célba érés a szintén csak 2003-as születésű Trunk Tamásnak is, aki az 50. helyen végzett az első futamban. Sajnos, Kékesi Márton kiesett.

Így a második futamban az első futam eredményei alapján már Úry Bálint indulhatott előbb, 45.-ként, Szőllős Barnabás a 47.-ként és Trunk Tamás 50.-ként.

Folytatódott a sok szempontból íródó magyar sí sporttörténelem, hiszen a férfiak mezőnyében is már két magyar a legjobb 50-ben indulhatott a második futamban, amelyik olyan nehézségű, kanyargós pálya lett, mintha a korábbi években elhíresült horvát Ante Kostelic tűzte volna ki.

A második futam pályája meggyötörte a mezőnyt, és meglepetésre az első futamban a 16. helyen végzett norvég Henrik Kristoffersent a végén senki sem tudta megelőzni. Szinte ennél is nagyobb meglepetés maradt a végére, hiszen egy született görög versenyző, AJ Ginnisz vitte haza az ezüstérmet. A harmadik helyen az olasz Alex Vinatzer végzett.

Úry Bálint végül a 41. lett épp Szőllős Barnabás előtt, míg Trunk Tamás nem tudta befejezni a második futamot, így helyezetlenül zárta ezt a világbajnokságot. Úry Bálint eredményei folyamatosan javulnak, ma már korosztálya egyik kiemelkedő versenyzője. A világbajnokság műlesikló versenyében a 41. helyet szerezte meg, a legfiatalabb volt a mezőny első felében, nem végzett előtte egyetlen hasonló korú versenyző sem, mindenki legalább két évvel idősebb volt nála.

Úry Bálint már a 2021-es Banskóban megrendezett ifjúsági világbajnokságon az U18-as kategóriában az első és a második helyen végzett. A 2022/23-as 17. világranglistán már 28,3 pontja lesz óriásműlesiklásban, műlesiklásban pedig 37,2, amellyel már korosztálya legjobbjai között várható. A szezon végére mindkét pontszámát tovább javíthatja, és várhatóan már megkezdheti a választóvizet jelentő világkupa-szereplést is.

(Borítókép: Henrik Kristoffersen. Fotó: Aleksandra Szmigiel / Reuters)