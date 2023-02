Betiltották a szurkolók kedvenc énekét!

Tom Jones világslágere, amely egy féltékeny szeretőről szól, aki leszúrja hűtlen szerelmét, még 1967-ben „látta meg a napvilágot”, és még 56 évvel később sem merült feledésbe, mert egyfajta sporthimnusz lett a walesi szurkolóknak köszönhetően.

A meccs előtti Delilah felvétele:

A Walesi Rögbiszövetség (WRU) ugyanakkor a mérgező kultúrával és a nőgyűlölettel kapcsolatos vádak miatt betiltotta a dalt, mivel a nőkkel szembeni erőszakot támogatja: a szöveg egyik részében arról énekel az előadó, hogy

A walesi válogatott hazai mérkőzéseinek helyt adó cardiffi Millennium Stadion (2016 óta Principality Stadion) szóvivője elmondta:

„ A Delilah nem csendül fel többet a Principality Stadion hangszóróiból a válogatottmérkőzéseken. A szövetség 2015-ben eltávolította a számot a szünetbeli lejátszási listájáról, és arra kérik a vendég előadókat, hogy a meccseket megelőző fellépéseik során se játsszák le ezt a számot, ahogyan a játék ideje alatt se csendüljön fel a dal. A szövetség elítéli a családon belüli erőszak minden formáját. Korábban szakértői tanácsot kértünk a dal cenzúrázásával kapcsolatban, és a tudatában vagyunk, hogy mondanivalója miatt problémás és felkavaró lehet.”

A Barry Mason által írt, Les Reed által megzenésített Delilah 1968-ban robbant be a köztudatba, amikor a brit listákon egészen a második helyig kapaszkodott fel.

A walesi sztárénekes több korai számával – köztük a Green, Green Grass of Home-mal – a szurkolók egyik kedvenc meccs előtti hangulatfokozójának számított az elmúlt évtizedekben a válogatott meccsein.

A tiltással kapcsolatban számítottak rá, hogy a szurkolók körében felzúdulást okozhat, de még a válogatott egyik fiatal játékosa, a 21 éves Louis Rees-Zammit is reagált a hírre a Twitter-oldalán, méghozzá gyorsan és velősen:

„Annyi mindent kéne megcsinálniuk, erre ez az első, amit tesznek…”

All the things they need to do and they do that first....