Kansasi dicsőségfalon a magyar tízpróbázó

Zsivoczky Attila 2021 őszén értesült arról, hogy sportolói kiválóságának elismeréseképpen a neve felkerül majd a Kansasi Egyetem Hírességek Csarnokának a falára, de a pandémia, pontosabban a beutazással kapcsolatos tilalmak akkor megakadályozták abban, hogy a meghívásnak eleget tegyen és az Egyesült Államokba utazzon. Így ígéretet kapott arra, hogy amint változik a helyzet, újra napirendre tűzik a köszöntését, amelyre néhány nappal ezelőtt, tanulmányainak egykori színhelyén, Budapesttől 8375 kilométerre sor is került.

Attila 1996 és 1999 között volt a Kansasi Egyetem hallgatója és sportolója, tízpróbázóként pedig világbajnoki bronzérmet nyert 2005-ben Helsinkiben, egy évvel később második lett a göteborgi Európa-bajnokságon.

Ezer pontot javult Amerikában

„Amikor megtudtam, hogy beválogattak az egyetemen hírességei közé, még nem igazán érintett meg a hír, pedig tudtam, hogy a kiválasztottakat szokás szerint teltházas amerikaifutball-mérkőzéseken köszöntik. Most viszont, hogy a sorompók szerencsére már felemelkedtek és visszatérhettem Kansasba, ahol számomra nagyon hasznos és sikeres éveket húztam le, hatalmas öröm és büszkeség töltött el. Úgy alakult, hogy ezúttal nem amerikaifutball, hanem egy egyetemi kosárlabda-mérkőzéssel kapcsolták össze a beiktatásomat és a méltatásomat, ám egy olyan hatalmas csarnokban, amelynek a lelátóit vagy tízezer szurkoló töltötte meg. Elképesztő hangulatú ünneplésben részesültem, megható volt számomra, hogy mindenkitől, aki megszólított és gratulált nekem, szeretet áradt felém. Eleinte kicsit zavarban voltam a játéktér kellős közepén, mert egyedül csak engem szólítottak oda. Még jobban feszengtem volna, ha ráadásul még beszédet is kellett volna mondanom, de arra szerencsémre nem kértek fel” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Zsivoczky Attila, aki 7500 pontos tízpróbázó volt, amikor Amerikába indult, és a képességeit kiválóan fejlesztő négy egyetemi éve után 1000 ponttal jobb összetett versenyzőként tért vissza Európába.

Előkelő társaságban

Attila büszkeségére válhat, hogy azon a dicsőségfalon, amin most már az ő neve is olvasható, olyan amerikai sportnagyságok előtt tiszteleg a Kansasi Egyetem, mint például a hármasugróként 1991-ben világbajnoki, 1996-ban pedig olimpiai aranyérmes Kenny Harrison, Paul Coffman, az amerikaifutball nagysága és Shaleen Lehning kosárlabdázónő, aki játékosként és edzőként is kiemelkedő eredményeket ért el.

Huszonnégy évvel ezelőtt nemzetközi üzleti és marketingdiplomával tért haza az Egyesült Államokból, ebből a tudásából eddig nem sokat profitált, de bizonyos helyzetekben már a sport területén is hasznosítani tudta a tengerentúlon tanultakat. Lehet, hogy a helyzet a jövőben változik, egyelőre azonban a sportra összpontosít, mert nagy feladatok megoldása vár rá.

Előre a világbajnokságért

„A Budapesti Honvéd atlétikai szakosztályának szakmai vezetőjeként mostanában az a legnagyobb kihívás a számomra, de velem együtt szakosztályigazgatói tisztet betöltő feleségem, Zsivoczky-Farkas Györgyi és a munkatársaink számára is, hogy évről évre a felkészülés lehető legjobb feltételeit biztosítsuk versenyzőink számára. Az idei év különleges a magyar atlétika történetében, mert Budapest adhat otthont a szabadtéri világbajnokságnak. Mi azt szeretnénk, hogy minél több hazai versenyző mutathassa be a tudását és valósítsa meg az álmait az új Nemzeti Atlétikai Központban, az pedig külön örömöt jelentene, ha a mi klubunk atlétái közül többen is képviselhetnék a magyar színeket. Ugyanilyen fontos verseny a számunkra az idei U23-as Európa-bajnokság is” – mondta befejezésül Attila, aki 27 évvel ezelőtt úgy mutatkozott be az atlétavilágnak, hogy a Sydneyben megrendezett junior világbajnokságon megnyerte a tízpróbázók versenyét.