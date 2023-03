Hiába az országváltás, Kína nem nevezte a Liu fivéreket a világbajnokságra

Kihagyja a március 10. és 12. között esedékes szöuli rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokságot az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor és szintén aranyérmes testvére, Liu Shaoang, akik még 2022-ben döntöttek úgy, hogy országot váltanak, és kínai színekben folytatják.

A sportal.hu cikkében megjegyzi, hogy Kína annak ellenére sem nevezte a magyar színekben olimpiai aranyérmes testvérpárt, hogy Shaoang mindhárom egyéni számban címvédőként állt volna rajthoz.

Hozzáteszik azt is, hogy a tavaly áprilisi világbajnokság óta még nem telt egy év, ami az országváltáshoz szükséges, korábban viszont úgy tűnt, hogy a magyar szövetség szabadon engedi távozni a sportolókat.

Az idősebbek fivér, Shaolin ugyanakkor szerepelhetne a mostani seregszemlén a szabályok szerint, hiszen tavaly nem vett részt a vb-n.

A sportal.hu az ügyben megkereste Burján Csabát, aki a Liu testvérekkel és Knoch Viktorral együtt 2018-ban olimpiai bajnoki címet nyert a váltó tagjaként Pjongcsangban.

Beszéltem velük, és Shaolin már ott is lehetne a vb-n, de azt mesélte, hogy valamilyen adminisztrációs ügy miatt végül lecsúsztak a kínaiak a nevezéséről. Úgyhogy ez az oka annak, hogy továbbra is várni kell a bemutatkozásra. Számukra ráadásul ezzel véget is ért a szezon

– fogalmazott a lapnak a nemrég visszavonult egykori gyorskorcsolyázó.

Egy korszak vége

Az Index tavaly december elején írt arról , hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségben tárgyalnak a Liu fivérek elengedéséről, pontosabban annak feltételeiről.

A szövetség már novemberben hozzájárult a testvérek országváltásához, de akkor még tartotta magát ahhoz az állásponthoz, hogy csak akkor engedi el a két olimpiai bajnokot, ha visszafizetik azt a pénzt, amit a legutóbbi olimpiai ciklus négy éve alatt rájuk költöttek.

A MOKSZ elnöke, Kósa Lajos korábban még azt is mondta, hogy ők is költségvetési pénzből gazdálkodnak, a felkészülési támogatás visszafizetésétől nincs is joguk eltekinteni.

Később Orbán Viktor miniszterelnök is közzétett egy fényképet közösségi oldalán, ahol a Liu fivérekkel szelfizik, képe alatt az alábbi szöveg olvasható:

Sok sikert az új kalandhoz!

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökségének decemberi döntése után hivatalosan is eldőlt: a MOKSZ a 2022/23. évi 15. sz. elnökségi határozatban hivatkozott követelések érvényesítésétől eltekint. Vagyis az olimpiai bajnokok nem tartoznak semmivel a szövetségnek.

(Borítókép: Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang 2019. október 3-án a sanghaji Shanghai Trophy férfi 1000 méteres döntőjében. Fotó: Fred Lee / Getty Images)