„Nagyon boldog vagyok, egy álom vált valóra” – mondta a finálét követően Juhász Péter, aki a Prémium csapatának tagjaként utazhatott el az Ohio állambeli Colombusba, ahol a legendás testépítő- és erősportversenyen a világ legerősebb tűzoltói közt mérettethette meg magát, a díjat pedig a testépítés élő legendájától, Arnold Schwarzeneggertől vehette át.

Számomra ő az élet minden területén példakép

– jelentette ki a mádi erősember, aki pénteken a 47 induló közül harmadik helyen jutott a 16 fős fináléba, majd ott óriási küzdelem árán az előkelő ötödik helyet szerezte meg. Mindezt úgy, hogy már a második számot követően hányásig hajszolta magát, és volt a versenynek olyan pontja, amikor kis híján el is ájult. Végül viszont nemhogy befejezte az elképesztő súlyokkal megpakolt feladatsort, de az utolsó számban sokáig úgy tűnt, a legjobb idő is lehet az övé. Egyedül az utolsóként színpadra lépő, a 2023-as bajnoki címet megszerző Andrew Burton előzte meg.

Ritkán esik meg velem az ilyesmi, de az utolsó szám előtt már azon gondolkodtam, nem múlik rajta semmi, feladom a versenyt. És épp abban a pillanatban óriási ováció tört ki a pihenőben, Arnold ugyanis bejött hozzánk, és mondott is egy rövid beszédet, majd leült a színpad szélén, hogy személyesen nézze meg az utolsó számot. Nem értem, mi történt velem, de mintha soha nem is lett volna rosszullét vagy oxigénhiány. Úgy álltam oda az utolsó számhoz, nem okozhatok csalódást, megmutatom, mit tud ez a magyar srác!

– mesélte a tűzcsappakolásról.

„Odahaza is sokszor elmondjuk, mennyire segítőkész, jó társaság alkotja a sportágunk magját. Ez itt – talán azért is, mert mind tűzoltók vagyunk – hatványozottan igaz volt. Amikor rosszul lettem, egyből jött az egyik versenytársam, kérdezni, mivel tud segíteni, hozzon-e vizet, bármit. Óriási élmény volt az egész, ahogyan az Arnolddal való személyes találkozás is.”

S ha már személyes találkozó. Bár a szervezők előzetesen kikötötték a résztvevők számára, hogy a testépítő-legendával önálló fényképkészítésre nem lesz lehetőség, Juhász Péternek összejött a történelmi kép. Mint kiderült, Schwarzenegger kíséretében helyt kapott Szedlacskó Ádám is, aki segített összehozni a két sportember fotóját.

Mindent kihoztam magamból, amit csak lehetett. Köszönöm mindenkinek azt a rengeteg biztató szót és üzenetet, amit kaptam. Nagyon sok erőt merítettem belőlük

– tette hozzá a háromszoros magyar bajnok, aki főállásban a Tiszaújvárosi Tűzoltó Parancsnokságon dolgozik.

A mádi kolosszus számára tavasszal – minimum – két fronton folytatódik a versenyszezon: egyfelől állandó tagja lesz az idén már nemzetközi versennyé alakult Prémium Strongman League-nek (PSL), másfelől készül az erősemberek Bajnokok Ligája-sorozatára is, amelyben 2022-ben az összetett 6. helyét tudta megkaparintani, ezzel hosszú évek óta a magyar erősembersport legkomolyabb nemzetközi eredményét érve el.

Magyar érmek, világrekord és bicepszszakadás

Bordás Dorina a női mezőny versenyében ezüst-, Deli Tamás a férfi középsúlyú (–95 kg) kategóriában aranyéremmel, így pedig 2019 után ismét az Arnold Classic bajnoki övével zárt az Arnold Classic bothúzói közt.

A hagyományos jakut erősportban jeleskedő Deli Tamás négy év elteltével ismét aranyéremnek örülhetett az Arnold Classicon, igaz, a szegedi sportember nem lehet felhőtlenül boldog. Saját súlycsoportja megnyerése után ugyanis még egy súlycsoportoktól független szuperdöntő is várt rá az Arnold Classicon, ezen az összecsapáson pedig hiába vezetett 1:0-ra kirgiz ellenfelével szemben, elszakadt a bal bicepsze, ami miatt fel kellett adnia a finálét.

Előre tudtam, hogy tiszta játékkal nem tud megverni, mert erősebb és nehezebb is vagyok – mondta a szombati aranycsatát felidézve a szegedi sportember. – Így is lett sajnos. Egy nagyon hosszú kezdés után erővel és dinamikával vezetést tudtam szerezni ellene. Utána, amikor pont nem voltam megfeszülve, megtépett hirtelen, amitől jött is a szokásos, ostorcsapásszerű hang – telibe elszakadt a bal bicepszem. Ezzel vége is lett a meccsnek…

Mint mondja, ennek ellenére sem kesereg, hiszen a legfontosabb céljait maradéktalanul teljesítette a világ legnagyobb testépítő- és erősportversenyén.

„Nem érdekel a sérülés, mert aki ilyen sportot űz, az tudja, mit vállal. Összességében elégedett vagyok, és köszönettel tartozom mindenkinek, aki szurkolt nekünk” – tette hozzá Deli Tamás, aki a középsúlyú bothúzó bajnoki öv mellett felhúzásban is remekelt, a 45 éven felüli versenyzők számára kiírt Masters II kategóriában 90 kilogrammban új világcsúcsot ért el, 282,5 kilogrammot húzva. Ezzel saját kategóriáját megnyerte, míg összetettben a tekintélyt parancsoló 5. helyet szerezte meg.

Az XPC Amerikában az egyik legnagyobb szervezet, és Európában is egyre nagyobb presztízzsel bír, ami garancia volt az erős mezőnyre. A lebonyolítás ugyanakkor néhol kissé kaotikus, az ember akkor jár a legjobban, ha nem foglalkozik a riválisokkal, csak a saját teljesítményére koncentrál. Egy óriási csarnokot kell elképzelni, háromszor-négyszer akkorát, mint Budapesten a Papp László Sportaréna, a különböző részlegekben és színpadokon pedig folyamatosan zajlanak a versenyek. Felhúzásban sem kategóriánként, hanem Open-jelleggel álltunk a színpadra, súly- és korcsoporttól függetlenül követték egymást a versenyzők a kísérletekkel

– idézte fel a Prémium Média & Sport Management hírlevelének adott nyilatkozatában Deli Tamás.

Eközben tanítványa, Bordás Dorina ezüstérmet nyert a női mezőnyben, amelyet a szervezők végül egy súlycsoportra vontak össze, miután több nevezett sem tudott elindulni vízumproblémák miatt. A jászberényi strongwoman, aki külön az Arnold Classicra készülve kezdett bothúzással is foglalkozni, az aranyéremről döntő meccsén szintén egy kirgiz ellenfelet kapott.

„Többszörös világbajnokról van szó, elképesztő technikával, amit néhány hónapnyi készülés után még nem volt esélyem kompenzálni. Majdnem egy-egy perces meneteket vívtunk, ám hiába tudtam megtartani a botot, arra nem volt sajnos esélyem, hogy győzzek is” – mondta Bordás, hozzátéve, bár nem egészen ilyen versenyre számítottak, egyáltalán nem bánja, hogy múlt év végén igent mondott a felkérésre és annyi energiát ölt a felkészülésbe.

„Nagyon örülök annak, hogy ilyen szintű ellenféllel meccselhettem a végén, elképesztő élmény volt ellene húzni. Rengeteg melót tettünk a felkészülésbe, az pedig egy rajtam kívül álló ok, hogy sokan nem kaptak végül vízumot, így pedig az a sok energia, amit a fogyasztásba fektettem, feleslegesnek bizonyult. Ezzel együtt örülök, hogy belevágtunk és itt lehettem. Rengeteg olyan versenyzővel találkoztam, sőt állhattam fel velük közös színpadra, akiket éveken át csodáltam és megközelíthetetlennek gondoltam. Most pedig első kézből tapasztaltam meg, hogy ők is csak emberek” – tette hozzá Bordás Dorina, élete egyik legmeghatározóbb élményeként leírva mindazt a körítést, amit az Arnold Classic szervezői biztosítanak.

(Borítókép: Prémium Média & Sport Management)