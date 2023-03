A magyar atlétika első és eddig egyedüli világbajnokának a döntőbe jutás, és az idei legjobb eredményének megjavítása is elegendő erőt ad ahhoz, hogy a tőle szokásos elszántsággal folytassa a felkészülését az augusztusi budapesti világbajnokságra.

Eperjesi László, a mestere, akinél a súlylökőnő már sportpályafutása elején kikötött, úgy gondolja, hogy tavaly a eugene-i világbajnokságról és a müncheni Európa-bajnokságról is lemaradt, ezért a női súlylökők elit társaságából átmenetileg kiszoruló versenyzője lélektani küszöböt lépett át Isztambulban, ami mindkettejük hitét megerősítette. A 64 éves mesteredző és a Rióban olimpiai bronzérmes atlétanő hétfő reggel érkezett vissza Törökországból. Még rövidebb szabadságra sem mennek, közös munkájukat ugyanis már kedd reggeltől folytatják.

Búcsú vagy ráadás?

„Az élsportolók a megmondhatói annak, hogy mit élnek át akkor, amikor a legnagyobb nemzetközi versenyeket nélkülük rendezik meg, és milyen a lélektani hatása annak, ha csak tölthetik a puskájukat, de azt nem süthetik el” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Eperjesi László, aki a következő mondatával már egy nagy közös titkukra is fényt derített.

„Alaposan átgondoltuk a dolgot, ezért most Anita nevében is kijelenthetem, hogy az augusztusi budapesti világbajnokság mindkettőnk számára vízválasztó esemény lesz. A mércét szándékosan állítjuk magasra, amikor Anita pályafutásának folytatását az éremszerzéshez kötjük. Ha nem sikerül hazai pályán dobogós helyet elcsípni, itt a történet vége, a párizsi olimpiának számunka már nincs hívó szava. Ami viszont az addigiakat illeti, mostantól augusztusig minden a munkáról, a küzdelemről és a lemondásokról fog szólni, hogy inkább mehessünk tovább, mint sem hogy éppen egy hazai csúcsesemény eredményéből kelljen a végső tanulságot levonnunk” – fogalmazott a mester, mondhatni tiszta vizet öntve a pohárba.

A zentai származású Eperjesi László, akit 2021 tavaszán egy sportpályán történt üzemi baleset igen nehéz helyzetbe hozott, azt sem titkolja, hogy a jó világbajnoki szerepléshez legalább 3-4 rangos nemzetközi versenyen kell Anitának bizonyítania, és jó eredményekkel motiválnia önmagát.

„Legközelebb, de úgy is mondhatom, hogy szokás szerint, idén is Montenegróban folytatjuk a felkészülésünket, és bár lépésről-lépésre szeretnénk előre jutni, már a szabadtéri idény első erőpróbáin bele kell húzni, és meg kell győzni a hagyományos versenyek rendezőit arról, hogy Anita részvétele emeli az eseményük színvonalát. Jó pontokat sikerült szerezni az isztambuli hatodik hellyel, de a bizonyítványba újabb jó jegyeknek kell bekerülni. A mélypontról a fedett pályás Eb előtt sikerült elmozdulni, de a technika még nem tökéletes, mert a kidobásnál Anita keze jobbra húz, holott az ideális a közép és a szektor baloldalának megcélzása lenne. Volt már így, türelem kérdése, hogy ezt az akadályt mikor tudjuk kiiktatni” – hangsúlyozta Eperjesi László.

Kozák és Halász ügynöke is a legjobbak között

Az isztambuli kontinensbajnokság éremtábláján a norvégok foglalták el az első helyet, megelőzve a hollandokat és a briteket, a helyezések utáni pontjaikkal ugyanakkor Olaszország, Nagy-Britannia, Hollandia sorrend alakult ki. Egy világcsúcs született (női ötpróba) és négy olyan eredmény (férfi hármasugrás, női távol, ötpróba és 4x400 méter), amelyek teremben a világ idei legjobbjai voltak. Harmincnégy nemzeti rekord dőlt meg, négyet pedig beállítottak, ebben a portugálok, a belgák, a dánok és az olaszok jeleskedtek a leginkább.

Az SzPress Hírszolgálat egy olyan, az EME NEWS hírlevélben közzétett rangsorra is felfigyelt, amelyiken azoknak az atléta képviselőknek (menedzsereknek) a névsora olvasható, akik az isztambuli Európa-bajnokságon aranyérmet nyerő versenyzők útját egyengetik, főképpen a nemzetközi szerepléseik koordinálásával. A kétszeres „aranyérmesek” közé tartozik a svéd Daniel Wessfeldt, aki többek között Isztambul hősének és egyedüli duplázójának, a norvég Jakob Ingebrigtsennek a képviselője, amúgy meg az ezt a szereplését lemondó rúdugrófenomén svéd Armand Duplantisnak is. Az egy Eb-győztes atlétával a hírnevét erősítő képviselők egyike az a szlovák Alfons Juck, akinek a csapatából a görög Miltiadisz Tentoglou rekordot döntve sorozatban harmadszor lett a távolugrás győztese. Ugyanennek a szakembernek a segítségére támaszkodik több magyar válogatott versenyző, így például a tavalyi müncheni Európa-bajnokságon ezüstérmes, a budapesti világbajnokságon pedig a legnagyobb reménységek közé sorolható Kozák Luca és Halász Bence is, akiket az Év Magyar Atlétáinak választottak meg.

(Borítókép: Márton Anita 2023. március 3-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)