Szinger játékvezetőként huszonöt évig vezetett mérkőzéseket, ami alatt megannyi emlékezetes összecsapáson fújta a sípot, később huszonegy éven keresztül a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség vezetőjeként dolgozott a sportágért. 2009-es leköszönése után a megyei szövetség örökös tiszteletbeli elnöke maradt – írja a Paksi FC oldala.

Szinger Ferenc évtizedeken keresztül vezette a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetséget, 1991-től 2000-ig – nyugdíjba vonulásának napjáig – a PAKSI SE elnöke volt, továbbá az MLSZ igazolási és átigazolási bizottság tagjaként is tevékenykedett.

Isten veled, Feri! Őszinte részvétem a családnak! Pótolhatatlan veszteség érte közösségünket. Elhunyt Szinger Ferenc, aki 1940-ben született, s fiatalkorától kezdve szívügye volt a város, a sport. Paks máig egyetlen polgára, aki a községi, a nagyközségi, majd a városi tanácsnak, illetve Paks önkormányzatának is tagja volt. A város négy évtizedes munkáját Pro Urbe kitüntetéssel díjazta 2005-ben. Nyugdíjazásáig a Paksi Sportegyesület vezetőjeként is dolgozott, s volt a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke is