Az aktív klubjátékos Polyánszky Zoltán 54, míg a másik elnökjelölt, Sterbenz Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) rektora 33 szavazatot kapott. Korábban Varga Gábor is elnökjelölt volt, de ő szerdán visszalépett, míg az eddigi elnök, Szabó László nem is pályázott újra a tisztségre és végül elnökségi tagnak sem jelöltette magát.

Megválasztása után Polyánszky Zoltán az MTI-nek elmondta, örül a győzelmének, de annak nem, hogy meglehetősen feszült körülmények között született meg a döntés. A közgyűlés félórás késessel kezdődött el, mert már arról vita alakult ki, hogy automatikusan a korábbi elnök, Szabó László legyen a levezető elnök, vagy ahhoz a közgyűlés jóváhagyása is szükséges.

Polyánszky Zoltán megválasztása után a korábbi elnökség tagjai, illetve a Sterbenz Tamáshoz kötődő elnökségi tagjelöltek is sorra jelentették be visszalépésüket, velük együtt még Farkas Attila Erik, a jelölő és a mandátumvizsgáló bizottság elnöke is elhagyta a Magyar Sport Házát.

Az új elnök a legfontosabb feladatai között említette meg, hogy a sakkszövetség haladéktalanul kezdje meg a tárgyalásokat a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel a budapesti sakkolimpia megrendezésével kapcsolatban, és induljon párbeszéd a válogatott játékosokkal is.