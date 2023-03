Két és fél perc játék után Manhercz Krisztián emberelőnyös góljával a magyarok kerültek előnybe, de az olaszok hamar fordítottak. Az első játékrészt Vismeg Zsombor találata zárta le, az újonc 1:40 perccel a vége előtt lőtt balról a jobb kapufa tövéhez (2–2) – számolt be a mérkőzésről az MTI.

A második negyed elején Vigvári Vendel használta ki, hogy az olaszok lemaradtak, majd ugyanő ötméteresből volt eredményes. Ezt követően a bírók több kontrafaultot fújtak, és mivel elmaradtak a további magyar gólok, az olaszok előbb szépítettek, majd emberelőnyből egyenlítettek (4–4).

A harmadik nyolc perc elején Lorenzo Bruni centerből lőtt szép gólt, ezzel már ismét az olaszoknál volt az előny, majd kidolgozott akció végén az egyedül maradt Burián Gergely egyenlített, az újabb olasz találatra Vámos Márton válaszolt távoli bombával. Csakhamar ismét az ellenfél került előnybe, majd a magyarok jó darabig nem tudtak a kapuba találni, még emberelőnyből sem, az olaszok pedig 1:18-cal a vége előtt ötméteresből növelték a különbséget, azután pedig egy távoli ejtés is pontos volt (6–9).

Az utolsó szakaszban három és fél perc elteltével emberelőnyben, szép passzolgatás után Angyal Dániel húzta be közelről a labdát a kapuba, az ötödik perc végén pedig, ugyancsak fórban, Burián lőtt látványos gólt. Nem sokkal a vége előtt megvolt a lehetőség az egyenlítésre egy újabb olasz kiállítással, de Vigvári kezéről lesodorták a labdát, a maradék időben pedig már nem esett gól (8–9).

Eredmény, világkupa, selejtező (Zágráb), 2. forduló:

Magyarország–Olaszország 8–9 (2–2, 2–2, 2–5, 2–0)

A magyar csapat gólszerzői: Burián 2, Vigvári Vendel 2, Angyal, Manhercz, Vámos, Vismeg Zs.

A csoport állása: 1. Horvátország 6 pont (28–21), 2. Olaszország 6 (22–15), 3. Magyarország 3 (18–15), 4. Egyesült Államok 3 (27–27), 5. Japán 0 (18–26), 6. Franciaország 0 (13–22)

A zágrábi tornán a magyarok szombaton a japánokkal, hétfőn az amerikaiakkal, kedden pedig az Európa-bajnok horvátokkal találkoznak. Mivel a sorozat döntőjének Los Angeles ad otthont, az amerikaiak automatikusan továbbjutók, mellettük a csoport két legjobb csapata szerepelhet a végjátékban.

Varga Zsolt szövetségi kapitány: „A hullámzás ma nagyon benne volt a mérkőzésben: jól kezdtünk, utána viszont mintha lett volna egy fáradtabb rész, a második negyed közepétől a harmadik végéig, kaptunk olyan könnyű gólokat, amilyeneket addig nem. Ez tapasztalat kérdése is – de ez kell, ilyen környezet, hogy élesben játsszunk ilyen mérkőzéseket.”

Burián Gergely: „Nagyon jó mérkőzést játszottunk, és egy kiváló, igen fegyelmezett olasz válogatottól kaptunk ki eggyel. A harmadik negyed második felét sajnálom, amikor nem tudtunk gólokat lőni, viszont kaptunk két-három könnyű gólt. Így mínusz háromról kezdtük az utolsó negyedet, az azonban kiemelkedő, hogy ott már nem tudtak többet lőni, mi pedig küzdöttünk, hajtottunk a végéig, volt labdánk a döntetlenhez, csak pontatlanok voltunk, kicsit kapkodtunk.”

Vismeg Zsombor: „Az egyik szemem sír, a másik meg nevet – az első válogatottságom alkalmával sikerült egy nagyon-nagyon erős olasz csapattal szemben góllal bemutatkoznom, más szempontból viszont az van bennem, hogy ezt a meccset megnyerhettük volna.”

Alessandro Campagna, az olasz válogatott szövetségi kapitánya: „Presztízsgyőzelem volt. Akadtak hullámvölgyek a játék szintjében nálunk is, náluk is, de ez teljesen természetes egy ilyen kőkemény csatában. A magyarok sohasem voltak könnyű ellenfelek, a mai meccs után is magunkba kell néznünk, és elfogadnunk, hogy az egyének szintjén van még hová fejlődnünk.”