A Besztercebánya–Dunaszerdahely szlovák élvonalbeli (Fortuna Liga) találkozó igen emlékezetesre sikeredett, a vendégek buszát ugyanis megdobálták tojásokkal a szurkolók. Az esetről fotó is készült.

Kalmár Zsolt magyar válogatott labdarúgó csapatát nem zavarták meg a történtek, a szünetben már 0–3-at mutatott az eredményjelző. A második félidőben látványosan visszavett a DAC, és két gólt is szerzett a Besztercebánya, de ez a találkozó végkimenetelét már nem tudta megváltoztatni.

A Dunaszerdahely továbbra is első helyen áll, négy ponttal megelőzve a második Slovant. Kalmár Zsolt és Veszelinov Dániel csak a kispadon foglalt helyet, Szánthó Regő a 70. percben állt be – számolt be az nb1.hu.