Kozák Danuta tavaly októberben jelentette be, hogy második gyermekével várandós. „Mi lehetne nagyszerűbb kaland, mint 25 év kajakozás, megannyi siker, sérülés és nehézség után belevágni még egyszer? Mi lehetne felemelőbb érzés, mint rajthoz állni 2024-ben a párizsi olimpián? Mi lehetne nagyobb kihívás, mint ezek után megnyerni a kilencedik olimpiai érmem?” – posztolta közösségi oldalán a 36 esztendős Kozák Danuta.

Kozák Hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy világra jött a gyermek, aki a Mila keresztnevet kapta. A név Jelentése pedig: kegyes, kedves.

Hatszoros olimpiai bajnokunk 2017-ben házasodott össze edzőjével, Somogyi Bélával, akivel már több mint másfél évtizede alkot egy párt. Első közös gyermekük, Zora 2017 nyarán született.

Kozák 2021-ben igazolt az UTE-tól a nagy rivális Ferencvároshoz, a tokiói olimpián már a zöld-fehérek sportolójaként szerepelt, és nyert aranyérmet a kajak négyes tagjaként. A 2022-es idényt kihagyta, tavaly márciusi bejelentése szerint egy hosszú ideje kínzó sérülése miatt elkerülhetetlenné vált számára a műtét, és szeretett volna minél több időt hagyni a rehabilitációra.

Tizenötszörös világ- és tizenhétszeres Európa-bajnokunk akkor – miként most is – úgy fogalmazott, egyértelmű cél számára Párizsban is rajthoz állni, ahol újabb érmekkel bővítené kollekcióját.