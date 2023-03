A találkozó első gólját a magyar együttes szerezte – számolt be összefoglalójában az MTI –, amelyet az első félidőben már csak további két találat követett a magyaroktól, akik sok labdát eladtak. Az amerikaiak kapusuk remek teljesítményére alapozva a nagyszünetre hatgólos előnybe kerültek (9–3).

A második félidőben a magyarok közül támadásban csak Zalánki volt kiemelhető, így a különbség a záró játékrész előtt még tovább nőtt. Az utolsó nyolc percben sikerült ugyan kozmetikázni az eredményen, de az amerikaiak magabiztos győzelmét nem fenyegette veszély.

A két csapat között támadási hatékonyságban hatalmas különbség volt: amíg a tengerentúliak 57 százalékos, addig a magyarok 27 százalékos pontossággal lőttek kapura, az emberelőnyök kihasználása pedig 50 és 25 százalékos volt. Az amerikaiak kapusa, Adrian Weinberg nyolc lövést védett, míg Maxwell Irving hat kapura lövéséből öt gólt szerzett.

Miután a sorozat döntőjének Los Angeles ad otthont, így az amerikaiak automatikusan továbbjutók, mellettük a csoport két legjobb csapata szerepelhet a végjátékban.

Varga Zsolt szövetségi kapitány kiemelte: a vereség mindig benne van, amikor egy csapat kimegy a csatamezőre, egy meccs tehát alakulhat így is, ahogy ezen az estén történt.

„Ez mindig is az én felelősségem, a játékosoknak az a dolguk, hogy játsszanak. Nyilván kevés volt az együtt töltött idő, illetve jeleztem, hogy előfordulhat: egyes csapatok kicsit nehezebben viselhetik azt, hogy a játékosai többsége három-három és fél negyedeket játszik rendszeresen, és nekik egy ilyen sorozat harmadik-negyedik meccse elhozhatja a mélypontot. Ez a mai mérkőzés egyértelműen egy rossz élmény, nem vízilabdáztunk jól, az elejétől kezdve kapkodtunk – miközben az első negyedben azért akadt néhány olyan helyzet, hogyha 3–0-ra vezetünk, akkor is azt mondjuk, ez a reális. Ehelyett ők jöttek ránk, és aztán nagyon elkapták a fonalat, minden pozícióból lőttek gólokat.”

A szakember szerint a „mélyére kell nézni a történteknek”, és nem a fáradtságra hivatkozni. Továbbá arra, hogy az ellenfél két pihenőnap után játszott, illetve tényszerűen megállapítva szerencséje sem volt csapatának

„Ahogy most, az Eb előtt is elmondtam, sok olyan dolog van, amiben le vagyunk maradva, amin dolgozni kell – és ma gyakorlatilag úgy ahogy volt, minden egyszerre mutatkozott meg a lemaradásunkat illetően, az összes hiányosságunk előjött.

Amíg én pozícióban vagyok, ezen fogok dolgozni, hogy ezeket a részleteket rendbe tegyük, hogy a magyar vízilabda ne kerülhessen ilyen helyzetbe, egy amerikai csapat nem lőhet ellenünk öt-hat akciógólt, a legmagasabb szinten ez nem férhet bele. Nagyon komoly munka vár ránk, játékosokat kell építeni, én kizárólag ebben hiszek. Ennek a csapatnak ilyen mérkőzésekre van szüksége, akár ilyen helyzetekre is – meccs közben mondtam nekik, ez egy új szituáció, most ebből kell kijönni, el is kezdtünk valamelyest, aztán azonban megint visszazuhantunk.”

Varga Zsolt hangsúlyozta, hogy pályafutása során akadtak ilyen mérkőzései, már edzőként is, így tisztában van azzal, hogy „nagyon sokat lehet ezekből a komoly vereségekből meríteni”.

„Először is, ez generál egy nagyon-nagyon mélyről jövő érzést, hogy ezt többé senki sem akarja átélni, és ezt kell aztán jó irányba fordítani. De ennél is fontosabb, amit folyamatosan hajtogatok: munka, munka, munka, mert rengeteget kell dolgoznunk azon, hogy valóban egyenletes és magas szintű teljesítményt tudjunk nyújtani.”

A magyarok közül négy gólig jutott Zalánki Gergő azt emelte ki, hogy a találkozó elején sok egyszerű gólt kaptak, illetve védekezésben elég puhánynak bizonyultak.

„Elég szomorú, de úgy nézett ki, mintha ők jobban akarnának nyerni.

A végén már későn kapcsoltunk, amikor elkezdtünk védekezni – így is tizenöt gólt kaptunk, azzal nem lehet nyerni. Azaz abszolút a védekezésen ment el, és ez elöl is szült egy olyan kapkodást, hogy mindenki egyedül akarta megoldani, én is – és ezek az egyéni akciók nemigen működnek, főleg ma nem akart semmi sem összejönni.”

Eredmény, selejtező, A csoport (Zágráb), 4. forduló:

Egyesült Államok–Magyarország 15–9 (4–2, 5–1, 4–2, 2–4)

a magyar csapat gólszerzői: Zalánki 4, Angyal 2, Vámos, Pohl, Fekete 1-1

Az A csoport állása: 1. Olaszország 12 pont, 2. Horvátország 9 (55–43), 3. Egyesült Államok 9 (54–45), 4. Magyarország 6, 5. Franciaország 0 (30–45), 6. Japán 0 (33–57)

Az I-es divízió B csoportjában a spanyolok, a görögök, a montenegróiak, a szerbek, a georgiaiak és az ausztrálok szerepelnek Podgoricában. A II-es divízió selejtezője május 1-től 7-ig Berlinben lesz. A döntőbe az I-es divízió hat, valamint a II-es divízió két legjobb csapata jut be.

(Borítókép: Kovács Anikó)