Szemko Danijil Leonyidovics ukrajnai születésű jégtáncos tisztázta a történetével kapcsolatos kételyeket, egyúttal leszögezve azt is, hogy semmilyen sérülés nem tántorítja el attól, hogy részt vegyen a világbajnokságon, hiszen elmondása szerint ő a „magyar terminátor”.

Amint arról az Index is beszámolt, szúrt sebbel került moszkvai kórházba az ukrajnai születésű, de magyar színekben versenyző jégtáncos, Szemko Danijil Leonyidovics.

A helyi sajtó beszámolója szerint a jégtáncos arról beszélt az egészségügyi dolgozóknak, hogy a Petrovszkij park közelében egy férfival ütközött a tömegben, ezt követően fájdalmat érzett a combjában, amelyen egy sebet látott, az ismeretlen elkövető pedig eltűnt a szeme elől. Amikor az orvosok a seb ellátása után kihívták a rendőrséget, már arról beszélt a fiatalember, hogy valakinek a táskájába kapaszkodva szerzett sérülést, és nem tesz panaszt senkivel szemben.

Tisztázta az eset részleteit

Szemko Danijil a Mandinernek adott interjút, és többek között tisztázta a történetével kapcsolatos félreértéseket, amelyek az orosz közösségi és hírportálokon jelentek meg. Elmondása szerint az lehetett a baj, hogy ő maga nem nyilatkozott az esetről, mert azt hitte, a szövetség majd ad róla tájékoztatást, erre azonban nem került sor, így elindultak a találgatások.

A moszkvai metróban utaztam, tehát nem parkban történt a sérülés. Egy 22 milliós városban persze sok minden megtörténhet, és tömeg is volt. Fejhallgató volt a fejemen és nem is nagyon figyeltem, mi történik körülöttem. Egyszer csak éreztem, hogy valami fáj a lábamban, amikor összecsaptam vagy nekiütköztem egy embernek, de nem is láttam a személyt. Nem volt semmilyen konfliktus

– tisztázta a részleteket Danijil. Mint azt kifejtette, először haza akart menni az eset után, hogy megnézze a lábán lévő sebet, de mivel a zsebén keresztül érezte, hogy vérzik a lába, jobbnak látta, ha orvoshoz fordul.

Körülbelül 3 centi hosszú és két centi mély lehet a seb. Inkább szúrt mint vágott. Három öltéssel varrták össze

– részletezte sérülését. Az elmondottakból az is világossá vált, hogy a jobb lábán, a térd fölött nagyjából 20 centivel érhette a szúrás, a csípőhöz közelebbi régióban. Kitért arra is, hogy rosszkor jött a sérülés, de nincs idő a pihenésre, ugyanis gőzerővel készül a világbajnokságra.

Magyar terminátor vagyok, teljesen mindegy, mi történik, fél lábbal is odamegyek

– jelentette ki Szemko Danijil.

Miért éppen Oroszországban készül?

A lap tisztázni szerette volna azt is, hogy ilyen kiélezett politikai helyzetben vajon miért Moszkvában készül egy ukrán származású magyar jégtáncos orosz partnernőjével, Mariia Ignatevával együtt, mire a szakmai érvek kerültek előtérbe. Mint azt kifejtette, edzőit évek óta ismeri, nagyszerű kapcsolatot ápolnak, így mindenképpen velük szeretett volna készülni.

Ugyan Irina Zsuk és Alexandert Szvinyin is szokott Budapestre jönni, a jelenlegi helyzetben ez most nehezen elképzelhető számukra. Bevallotta azt is, hogy van benne félelem a háború kirobbanása óta, de igyekszik nem politikai irányba terelni a dolgot. A jövőre nézve úgy foglalta össze gondolatait, hogy számára az eredmény a legfontosabb, ezért készül Oroszországban, és nem azért, mert jó lenne neki ott tartózkodni.