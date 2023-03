Az adóhatóság a BBC-től és a BT Sporttól származó jövedelmek után fizetett adók miatt indított eljárást a a korábbi angol válogatott labdarúgó ellen. Gary Lineker a BBC Match of the Day című műsorának műsorvezetője, és korábban a BT Sportnak is dolgozott, írja a BBC.

A HMRC szerint Gary Lineker munkavállalóként trükközött, de a bíró utóbbinak adott igazat.

„Következtetéseimből az következik, hogy ebben az ügyben a közvetítőkre vonatkozó jogszabályok (IR35) jogilag nem alkalmazhatók” – mondta Brooks bíró egy nyilatkozatban.

„Már minden esedékes adót befizettem a legmagasabb adókulcs szerint. Teljesen elképedtem az eljárás miatt, szerencsére igazságot szolgáltattak” – reagált Gary Lineker a hírre a közösségi médiában.

I had already paid all tax due at the top rate and happily so. I’m still totally flabbergasted as to why I was expected to pay double. Thankfully justice was done. https://t.co/H0JcOCC9Pl

