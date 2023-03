Tavaly nyitotta meg első éttermét Hosszú Katinka, ahol mindenmentes, tiszta ételeket árulnak, ráadásul a gyorséttermek menüihez hasonló árakon. A sportolónőnek nagy tervei vannak: nemcsak az országon belül, de külföldre is terjeszkedne az éttermével.

Március első napjaiban jelentek meg az első cikkek arról, hogy Hosszú Katinka gyermeket vár, emiatt pedig hátat fordít az élsportnak. Az ügyben még Sós Csaba szövetségi kapitány is sejtelmes nyilatkozatot tett, ám sem megerősíteni, sem megcáfolni nem akarta a médiában felröppent híreket. A hivatalos bejelentés azonban nem váratott túl sokat magára: Hosszú Katinka egy posztot osztott meg az Instagram-oldalán a Kicsoda Katinka? kérdéssel. A videóban erre igyekeznek felelni többen is, köztük Milák Kristóf és Jakabos Zsuzsanna, a végső választ azonban a legeredményesebb magyar úszónő adja meg: Anya.

A sportolónő még a családalapítás előtt egy új szerepbe került, hiszen vállalkozásba kezdett, és tavaly júniusban megnyitotta első éttermét. A Pénzcentrumnak adott interjújában Hosszú Katinka most elmondta, hogy

az ötletet az adta, hogy élsportolóként nehezen talált magának olyan helyet, ahol jó minőségű, mindenmentes ételeket kínáltak.

Elmesélte, hogy nagyon sokáig ugyanazt ette, és egy idő után az étkezés sokkal inkább a munka részévé vált, mint élvezetté. Később éttermekből rendelt, de mivel az sem vált be, észrevette, hogy rátalált egy piaci résre. Éttermével, a Koollal alapvetően az élsportolókat célozta meg, de végül azt vette észre, hogy rengeteg ételérzékeny vendég keresi fel őket, ami szerinte azért lehet, mert nehéz olyan helyet találni, ahol a reggelitől a vacsoráig mindent lehet enni, még édességeket és juice-okat is. A saját étterme megnyitásáig vezető úton azonban rengeteg akadály gördült a világklasszis sportolónő elé.

Próbáltunk egy frekventált helyet találni, amit tömegközlekedéssel és gyalog is meg lehet közelíteni a belvárosból. Ezt meg is találtuk, majd jött a nagyobb nehézség: fel kellett újítanunk ezt a helyiséget

– fogalmazott Hosszú Katinka, majd hozzátette, hogy mivel a helyiségben nem volt konyha, ezért azt is nekik kellett felépíteniük, ami ráadásul sokkal tovább tartott, mint tervezték. Azt is elmondta, hogy a befektetésük 200 millió forint volt, méghozzá hitel és támogatás nélkül, így saját tőkével indultak.

A nyitást követően viszont újabb nehézségekbe ütköztek. Eredetileg a gyorséttermek fast food áraihoz hasonlóan 2490 forintért adták a menüt, ami egy levest és egy főételt tartalmaz, de végül 3290 forintra kellett emelniük az árat, mivel az alapanyagok beszerzése jelentősen megdrágult.

Ilyen a quinoa, a köles, a szusirizs vagy éppen a datolya – és mi épp ezekkel dolgozunk a konyhán. Júniusi indulásuk óta számításaink szerint 15-25 százalékkal mentek fel a számunkra fontos alapanyagárak

– tette hozzá a sportolónő. Elmondása szerint még jelenleg is nagyon kiszámíthatatlan a piac, és folyamatosan ingadoznak az alapanyagok árai. Hosszú Katinka azt is elárulta, hogy idén még biztosan nem lesz nyereséges az étterem, de a működési költségeiket már tudják fedezni, és annak érdekében, hogy innen tovább tudjanak lépni, már több értékesítési csatornán is elindultak.

Hosszú Katinka ennek ellenére nagyon bizakodó, és nagy tervei vannak: szeretné ha öt év múlva már legalább 5-10 Kool lenne az országban, de külföldre is szívesen terjeszkedne. Mint mondta, folyamatosan keresnek befektetőket, és saját készítésű termékeiket akár nagykereskedelmi forgalomban is el tudja képzelni.