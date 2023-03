Az ukrán sportolókat csütörtökön hivatalosan utasították arra, hogy ne vegyenek részt olyan versenyen, amelyen oroszok vagy fehéroroszok is indulnak – adta hírül az MTI.

A döntésről Oleh Nemcsikov kabinetminiszter számolt be este, az ukrán televízióban. Elmondta, a határozat megszületését az ifjúsági és sportminiszter, Vadim Gutcajt előterjesztése előzte meg, ő egyben az Ukrán Olimpiai Bizottság elnöke is. A döntés minden versenyre vonatkozik, beleértve a 2024-es párizsi olimpia kvalifikációs viadalait is.

Amennyiben egyes sportolók mégis indulnak olyan versenyeken, amelyeken orosz és fehérorosz riválisok is részt vesznek, akár az adott sportági szövetség nemzeti státuszát is megvonhatják.

Az ukrán kormány ezzel a lépéssel arra reagált, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden azt javasolta: semlegesként engedjék vissza az orosz és fehérorosz sportolókat a nemzetközi versenyekre.

A két ország versenyzői – a legtöbb sportágban – azóta nem szerepelhetnek a nemzetközi porondon, hogy Oroszország Fehéroroszország támogatásával tavaly februárban háborút indított Ukrajna ellen.

