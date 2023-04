„Az életemből korábban valahogy kimaradt a konzolozás, van olyan társaságom, akik szoktak játszani, ilyenkor én is elmegyek, de inkább csak jól érzem magamat, éppen ezért nem is tudok FIFA-zni. Viszont így is nagyon érdekes és meglepően élvezetes volt egy profi oldalán kipróbálni ezt az egészet” – idézte az Új Hidegkuti Nándor Stadion E-sport Arénájában tartott bemutató után Virág András szavait a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közlemény. Az Exatlon bajnoka az MTK Budapest e-sportszakosztályának egyik sztárvendége volt, amikor is hivatalosan is bemutatták a szakosztály új támogatóját, a Platinum e-Space Hungary Zrt.-t, valamint az újonnan megalakult Rocket League szakosztályt.

Fotó: Platinum E-Space Hungary Virág András (jobbra) az MTK e-sportszakosztályának tagjaival próbálta ki magát a népszerű focis videójátékban, a FIFA-ban

Az Exatlon kecskeméti bajnoka kettő a kettő elleni játékban, az MTK FIFA Pro Clubs együttesének kapitányával, Pápai Bálinttal karöltve ült konzol elé.

Nem tudnám megmondani, hogy ő volt-e a jobbkezem, vagy én neki a két bal, mindenesetre tényleg jó volt, hogy ott ült mellettem, és tudott súgni, melyik gombot nyomjam, hogyan passzoljak hozzá, hogy aztán jó legyen

– mondta az élményről a többszörös magyar bajnok karatés, akit anno néhány sikertelen próbálkozás riasztott el a gaming világától.

„Egyetemistaként volt, hogy szerveren a Counter-Strike nevű lövöldözős játékkal játszottunk, és számomra egyszerűen élvezhetetlen volt, mert ahogy beültem a gép mögé, és léptem kettőt a karakterrel, már kaptam is egy »head shotot«. Akkor rájöttem, hogy ez nem az én világom. Maradok inkább a puszta kezes verekedésnél, mert abban tudom, hogy jó vagyok” – utalt a karatéra.

Az MTK profijaitól kapott kóstoló azonban új irányba terelheti Andrást, aki egyébként a patinás fővárosi klub karateszakosztályánál is edzősködik.

Ha kapok felkészülési időt, és van mellettem valaki, aki megtanítja a játékot, még el is tudom képzelni, hogy kipróbáljam magamat egy online versenyen. Azt viszont megtippelni sem tudom, mennyi felkészülés kellhet hozzá. Már csak a counter-strike-os példából is kiindulva

– felelte a kérdésre, el tudná-e képzelni, hogy a jövőben egy online FIFA-tornán is megmérettesse magát. Egyelőre viszont az a valószínűbb forgatókönyv, hogy az E-Sport Arénában lejátszott mérkőzése egyszeri alkalom marad.

Az MTK Pro Clubs csapata egyébként a 4. helyen zárt a magyar élvonal másfél hete véget ért, immár 13. szezonjában, mindössze egy ponttal lemaradva a dobogóról.