A gyermekáldás minden szülő életében a legjelentősebb esemény, természetesen nem kivételek ez alól a sportolók sem. De mi a helyzet azokkal a sportolónőkkel, akik pályafutásuk zenitjén (vagy annak közelében) családalapításra adják a fejüket? Akadnak olyanok, akik számára a várandósság beköszönte a karrier lezárását jelentette, de találhatunk példát arra is, amikor egy sportoló a szülés után vissza tudott kapaszkodni a csúcsra. Most közülük mutatunk be néhányát a teljesség igénye nélkül.

Nemrégiben jelentette be háromszoros olimpiai bajnoknőnk, Hosszú Katinka, hogy várandós, majd a napokban, hogy továbbra sem hagyna fel a sporttal, a Rióban hozzá hasonlóan háromszor csúcsra érő Kozák Danuta pedig néhány héttel ezelőtt adott életet második gyermekének. Ennek apropóján körbenéztünk, kik voltak azok, akiknek sikerült visszajutni az élre. Nagyon sokáig nem is kellett keresgélni az első jelölt után.

Anyaként lett a legeredményesebb magyar női olimpikon

Kozák Danuta 2008-ban, a pekingi olimpián még „csak” egy ezüstérmet szerzett, 2012-ben és 2016-ban viszont ellenállhatatlanul versenyzett: Londonban egyesben és négyesben, Rióban egyesben, párosban és négyesben is aranyat nyert kiváló kajakosunk.

Nem sokkal később, 2016 decemberében bejelentette, hogy gyermeket vár, Zora 2017 júniusában látta meg a napvilágot.

Kozák egy évvel később már újra versenyzett, a 2018-as világbajnokságon pedig mindhárom 500-as távon újra aranyérmes lett. A 2021-re halasztott tokiói olimpián Bodonyi Dórával párosban bronzot szerzett, egyéniben a negyedik helyen zárt, viszont a négyessel újra aranyérmes lett, hatodik elsőségével pedig minden idők legeredményesebb magyar női olimpikonjává avanzsált.

A kajakos tavaly októberben bejelentette, hogy ismét várandós, és nemrégiben adott életet második gyermekének.

Szülés után még legeredményesebb olimpikonunkat is legyőzte

Maradjunk a sportágon, sőt a versenyszámon belül! Csipes Ferenc olimpiai bajnok kajakozó és Orosz Andrea válogatott úszó lányaként Csipes Tamara édesapja nyomdokaiba lépett, öt világbajnoki cím és a riói kajaknégyes aranya után ő 2017 áprilisában számolt be az örömhírről, hogy anya lesz. Novemberben aztán megszületett kislánya, Olívia, de 2018-ban már ő is visszatért, és Portugáliában tagja volt az ezer méteren világbajnok kettősnek.

Tokióban egyesben még Kozákot is legyőzte, ezüstérmes lett, a négyessel pedig ő is újabb aranyat szerzett.

A 33 éves sportolónővel készült nagyinterjúnkat ide kattintva olvashatja el.

A kézikirálynőnk szülés után is a csúcson

Görbicz Anita üstökösként robbant be a kézilabdázás világába, hogy aztán sokáig csak ezüstlányként aposztrofálják, hiszen éveken át rendre elveszített döntők övezték pályafutását, mígnem 2005-ben a magyar bajnoki címmel megszakadt az átok, az év során a világ legjobb játékosának is megválasztották.

Aztán jöttek szép sorban a sikerek, a győriek a nemzetközi porondon is a legerősebb csapattá váltak, 2013-ban meglett az első BL-győzelem, nem sokkal később az eljegyzés a korábbi válogatott futballista Vincze Ottóval. A párnak 2015 nyarán született meg Boldizsár nevű kisfia.

A csapatsikerek visszatérése után sem maradtak el, anyaként háromszor (összesen ötször) lett BL-győztes, négyszer (13) bajnok és kupagyőztes (15).

Tíz másodpercet javított a baba érkezése után

Természetesen nem új keletű a téma, a nemzet sportolója címmel kitüntetett Székely Éva Sírni csak a győztesnek szabad című könyvében saját példáját mutatta be.

1954. május 15-én 10 óra 40 perckor megérkezett várva várt kisbabám, Andrea. Ettől a perctől kezdve számomra a világot nem egy medence, hanem egy két kiló hetven dekás baba jelentette. Két hónappal később két szoptatás között szaladtam le a Szőnyi útra úszni. Tovább tanultam delfinezni. Nem haladtam vele úgy, mint a többiek. Magát a mozgást tökéletesen elsajátítottam. Ennél a lábütemnél azonban ideális vízfekvésem hátrányt jelentett. Annyira magasan feküdtem a víz színén, hogy a lában üresjáratban kalimpált a levegőben. Nem sok reményem volt arra, hogy ebben az új úszásnemben versenyben legyek a világgal. Közben Torinóban nem csak a lányok, a fiúk is megverték Európát. Kilenc aranyat nyertünk. A csapat hazatérése után a többiekkel együtt kezdtem a felkészülést az 1955-ös évre. Márciusban az egyik edzésen 200 métert kellett a lányoknak mellen időre úszniuk. »Mester, én is megpróbálom« – mondtam, és felálltam. Életem legjobb idejével értem célba. 1942 óta ez volt az első 200 méter, amit mellen teljes erővel úsztam. Az én szerelmem a pillangó volt. Eljött az első mellúszóverseny júniusban. Nagyszerű idővel vertem az úszómezőnyt. Igaz, Novák Éva ekkor már férjével Belgiumban élt. 1955. július 13-án visszaszereztem a 400 méteres vegyes úszás világcsúcsát, melyet a holland Marie Kok időközben megjavított. Több mint tíz másodperccel úsztam jobb időt, mint a szülés előtt. »Jót tett neked a szülés« – nevettek a lányok. Később kiderült, hogy a szülés után mindenkinek javultak az eredményei

– részlet a könyvből.

A fentebb említett Andrea az ugyancsak olimpiai bajnok és nemzet sportolója, Gyarmati Dezső és Székely Éva olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok úszó lánya, Gyarmati Andrea, aki 1982-ben megkapta Magyarország örökös úszóbajnoka címet, és 1995-ben az Úszó Hírességek Csarnokába választották. Házastársa az olimpiai bajnok kajakos Hesz Mihály, fiuk pedig a későbbi remek vízilabdás Hesz Máté. Nem egy rossz sportolói génvonal...

Manapság nem ez a trend

Az úszásban azonban sokat változott a világ azóta, témánknál maradva például az elmúlt évtizedek ellentétes tendenciát mutattak. Aki gyereket vállalt, az anyaként egyben a karrierjét is lezárta, legalábbis olyan szintre nem tudott visszakapaszkodni, amelyen azelőtt volt. Talán csak Dara Torrest lehet ellenpéldaként felhozni, aki 1984-ben már olimpiai bajnok volt (4x100 m gyorson), 1992-ben ismételt, 2000-ben Sydney-ben pedig 4x100 m vegyesen is aranyérmes lett az amerikai váltóval. Lánya, Tessa 2006 áprilisában született, két évre rá Pekingben – 41 évesen – nem csupán a két váltóval szerzett ezüstérmet, hanem 50 gyorson egyéniben is.

Egy gyerek, egy olimpiai arany

Még egy gyerek, még egy ötkarikás arany. Aztán a harmadik gyerek, és az első egyéni vb-cím!

Nagy Tímea csapatban háromszoros világbajnok volt párbajtőrben, egyéniben pedig Európa-bajnok, mire eljött az 1996-os olimpia, amelyen egyik fő esélyesként végül az ötödik lett, a válogatottal pedig negyedikként zárt. Biztos éremvárományosként maradt le a dobogóról.

Két évre rá megszületett első gyermeke, Csenge, de 1999-ben már újra vb-címet ünnepelhetett csapatban.

A 2000-es olimpián Sydney-ben pedig egyéniben is a csúcsra ért!

Ezt követően a világbajnokságon csapatban bronzérmet szerzett, a 2001-es ob-n viszont már nem indult, mert második gyermekével volt várandós. Az edzéseket 2003 tavaszán kezdte újra, és az újabb vb-bronz után 2004-ben az athéni olimpián megvédte elsőségét!

Az ötkarikás játékok után a harmadik gyermekét várta, majd 2005-ben ismét visszatért a pástra, és egy évre rá Torinóban megszerezte pályafutása első egyéni vb-aranyát is.

Serena Williams várandósan verhetetlen volt

Ha minden idők legjobb női teniszezőiről beszélünk, akkor nem lehet kihagyni a felsorolásból Serena Williamset. Az amerikai kiválóság 2017 áprilisában jelentette be, hogy 20 hetes terhes, vagyis az év eleji Australian Openen már várandósan szerezte meg karrierje 23. Grand Slam-torna-győzelmét.

Szeptemberben kislánynak adott életet, majd hat hétre ágynak dőlt tüdőembólia miatt. A 2018-as Roland Garroson aztán már újra a legjobbak között versenyzett. Itt a negyedik fordulóban búcsúzott, de Wimbledonban és a US Openen is fináléig jutott – Angelique Kerber és Oszaka Naomi múlta felül. Egy évvel később ezen a két GS-tornán ugyancsak döntőzött, de Simona Halep és Bianca Andreescu is megakadályozta végül, hogy összejöjjön a női rekordbeállítást jelentő 24 siker.

Két év után rögvest a csúcson tért vissza

Kim Clijsters US Open-győztes és világelső is volt már, amikor 23 évesen bejelentette, hogy visszavonul. Pár hónappal ezt követően összeházasodott a kosaras Brian Lynchcsel, akitől 2008 elején kislánya született. Nem egészen két hónappal azt követően, hogy volt válogatott labdarúgó édesapjánál, Leo Clijstersnél tüdőrákot diagnosztizáltak – egy évre rá, 2009 januárjában hunyt el, 52 évesen.

Jada születése életem legszebb pillanata volt, egyben lecke is számomra, mert tudtuk, hogy apám halálosan beteg. Rádöbbentem, hogy egy új élet vette kezdetét, de hamarosan egy másik eltűnik. Rendkívül intenzív időszak volt ez érzelmileg az életünkben

– mondta Kim Clijsters.

Nem sokkal később bejelentette, hogy egy bemutatón vesz részt. Ettől újra kedvet kapott, és már a visszatéréséről szőtt terveket, bár nem egészen így tekintett erre:

„Ez inkább egy második karrier, semmint visszatérés. A nap huszonnégy órájában most már nem minden a tenisz körül forog.

Miután párosban Tim Henmannel diadalmaskodott, egyesben pedig bálványát, Steffi Grafot legyőzte, már arról beszélt, hogy jó érzés a pályán lenni, élvezte a játékot, és ez az öröm hiányzott első pályafutása utolsó időszakából.

De most visszaszereztem a motivációmat

– hívta fel a figyelmet magára a belga játékos.

Világranglistás helyezés nélkül szabadkártyákra volt szüksége ahhoz, hogy a rangos tornákon elindulhasson, ezt viszont korábbi érdemei elismeréséül megkapta a cincinnati és a kanadai openen, majd a US Openen is. Előbbin három top 20-as játékost vert meg, mielőtt az akkori ranglistavezető Dinara Szafina a negyeddöntőben legyőzte. Kanadában – a később a szülése után US Open-döntőt játszó – Viktorija Azarenkát is megverte, aki ugyancsak volt egy időben a teniszvilág ura. Így jött el a US Open, ahol Venus és Serena Williamset is legyőzte a döntőig vezető úton, majd Caroline Wozniackit felülmúlva másodszor is US Open-győztes lett.

Egy évre rá megvédte címét, majd rögvest a következő GS-tornát is megnyerte (2011-es Australian Open). Karrierjében hosszabb, tízéves kihagyás következett, és a már lezártnak tekintett pályafutást 2020-ban folytatta, de a világjárvány már erősen behatárolta a lehetőségeit, és 2022 tavaszán bejelentette végleges visszavonulását.

Maratoni és sprintsikerek

A brit Paula Radcliffe kiváló maratoni futó volt, nyert világbajnokságot és Európa-bajnokságot, londoni, chicagói és New York-i utcai versenyt is, mielőtt 2007 januárjában életet adott kislányának. Novemberben aztán másodszor is megnyerte a New York-i maratonit, majd egy évre rá megvédte a címét.

Allyson Felix lényegesen rövidebb távon alkotott maradandót, Pekingben az amerikai 4x400 méteres váltóban, Londonban 200 méteren, a 4x100 m-es váltóban és a 4x400 m-en, Rióban pedig a két váltóban lett olimpiai aranyérmes, mielőtt 2018-ban megszületett lánya, Camryn. Egy évre rá Dohában két vb-címet is nyert, a tokiói olimpián 4x400 m-en hetedik ötkarikás elsőségét szerezte meg, tavaly Eugene-ben pedig a 14. vb-aranyát.

A jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce Pekingben és Londonban is a földkerekség leggyorsabb női futójává vált, Rióban bronzérmet szerzett 100 méteren. Fia, Zyon 2017 augusztusában született meg, de Dohában ő is két aranyat nyert (100 m-en és a 100 m-es váltóval), Tokióban neki a 4x100 m-es váltóval lett meg az újabb olimpiai elsőség, egyéniben ezüstérmet szerzett 100 m-en, Eugene-ben viszont 10. aranyát is bezsákolta.

Senki sem vette jobban nála a gátakat

Nia Ali – aki nem áll rokoni kapcsolatban a legendás Muhammad Alival – 15 hónappal fia, Titus (az édesapja az amerikai olimpikon Michael Tinsley) születése után nem csupán kijutott a 2016-os riói olimpiára, magabiztosan masírozott a döntőig, és végül ezüstérmesként zárt a női 110 méteres gátfutásban. Az amerikai dobogót az aranyat szerző Brianna Rollins és a bronzos Kristi Castlin tette teljessé Brazíliában.

Két évvel később, 2018 júniusában Nia Ali egy kislánynak adott életet, és akik azt hitték, hogy ezt követően már visszaesik a teljesítménye, alaposan mellétrafáltak: 2019 októberében a katari világbajnokságon aranyérmes lett az atléta, aki nem sokkal később ünnepelte a 31. születésnapját. Yuri már a Tokióban olimpiai bajnok, tavaly Eugene-ben világbajnok kanadai Andre De Grasse-szal közös házasságából született, a párnak 2021 májusában világra jött a második közös gyermeke is.

A név kötelez?

A kerékpársportban az Armstrong név alapvetően erős indítás, ha pedig ugyanúgy Kristinnek hívják az embert, ahogy Lance Armstrong feleségét, akkor az tud pár félreértésre okot adni. Ahogy azonban előző versenyzőnknél, itt sincs szó rokoni kapcsolatról.

Ez persze nem jelenti azt, hogy esetében ne egy kiemelkedően sikeres sportolónőről beszélnénk, aki 2009-ben már olimpiai bajnokként döntött a családalapítás mellett: Joe Savolától 2010 szeptemberében született gyermeke, Lucas William.

Azt ugyanakkor már visszavonulásakor jelezte, hogy ha minden simán megy a szülésnél, újra megfontolná, hogy nyeregbe pattanjon. Aztán 2011-ben neki is látott, hogy kiharcolja helyét a londoni ötkarikás viadalon. Az országúti kerékpárosok női időfutamát Pekinghez hasonlóan akkor is megnyerte, sőt Rio de Janeiróban újfent aranyérmes lett, mielőtt 2016-ban visszavonult.

Szülés után lett minden idők legeredményesebb téli olimpikonja

Marit Björgen a 2010-es vancouveri téli olimpián, majd négy évre rá Szocsiban is három-három aranyérmet szerzett, a remek norvég sífutó Kanadában ráadásul 30 kilométeren egy ezüstöt, 10 kilométeren pedig egy bronzot is nyert még.

Kétszeres téli olimpiai aranyérmes párjától, Fred Börre Lundbergtől 2015. december 26-án megszületett első fia, ami után a 2017-es visszatérést tűzte ki célul, valamint a 2018-as pjongcsangi ötkarikás játékokat.

Ezen két aranyat és összesen öt érmet nyert, pályafutása során így 8 aranyat, 4 ezüstöt és 3 bronzot szerzett, amivel a téli olimpiák történetének legeredményesebb sportolójává vált – alig egy hónappal a 38. születésnapját megelőzően.

(Borítókép: Kozák Danuta és Hosszú Katinka. Fotó: Kovács Tamás, Koszticsák Szilárd / MTI)