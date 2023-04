Benkő Levente nagykövet is részt vett a Wingate Testnevelési és Sportintézet Keleti Ágnesről elnevezett csarnokának ünnepélyes átadóján Netanjában – számolt be az izraeli magyar nagykövetségre hivatkozva a neokohn.hu.

Az eseményen Keleti Ágnes barátai, egykori tanítványai mellett Shay Abrahamy, a Wingate Intézet igazgatója, illetve Yael Arad dzsúdóolimpikon, az Izraeli Olimpiai Bizottság elnöke is felszólalt, majd emléktáblát avattak abban a csarnokban, ahol annak idején az ötszörös magyar olimpiai bajnok izraeli tornászok egész generációit nevelte fel.

Ma, április 16-án a holokauszt magyarországi áldozataira is emlékezünk, hiszen 1944-ben ezen a napon kezdődött a hazai zsidóság gettóba zárása – e dátum idén szinte egybeesik jom hásoával, Izrael államnak a holokauszt mártírjainak és hőseinek szentelt emléknapjával. Keleti Ágnes maga is holokauszttúlélő, aki világraszóló sikereit a világháború és a vészkorszak – családját is sújtó – borzalmait követően érte el és nyert öt olimpiai aranyérmet Magyarországnak, mielőtt az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után Izraelben települt le