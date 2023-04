Hogy milyen a jó krupié? Udvarias, figyel a vendégek igényeire, jó hangulatot tart fenn a játékasztaloknál, gyakorlottan kezeli a zsetonokat, elegánsan osztja le a lapokat, szabályosan vezeti a játékot és nem mellesleg pontosan számolja ki a nyeremény kifizetését.

Az idei, immár másodszor megrendezett országos bajnokságon az ország tíz játékkaszinójából érkező 12 versenyző az amerikairulett- és a blackjackasztalokon 20-20 perces játékvezetéssel mérettette meg magát. A játékosok ezúttal a szakmai zsűri tagjai voltak, akik három fő szempont szerint pontoztak: vendégkapcsolat, technikai készségek és játékirányítás.

Holcsek Eriket, a Magyar Kaszinó Társaságok Szövetsége elnökét az Index többek között arról kérdezte, mekkora jelentőséggel bír ez az esemény a hazai kaszinóéletben, milyen készségekre van szükség ahhoz, hogy valakiből krupié váljon, illetve milyen a társadalmi elfogadottsága ma Magyarországon a kaszinózásnak.

„A krupiék életében ez a szakma ünnepe. Ez egy nagyon komplex hivatás, matematikai tudásra, kézügyességre, gyors fejszámolásra, mindemellett higgadtságra és kedvességre van leginkább szükség. Szeretnénk megmutatni a világnak, hogy ez tényleg egy szakma, és mindenki legyen büszke arra, ha ezt műveli. Ami a szövetséget illeti, tavaly hagyományt teremtettünk a versennyel, ezt pedig folytatni szeretnénk a jövőben is. Örülünk ugyanis, ha a legjobb magyar krupiék betekintést nyerhetnek abba, és láthatják, hogy az európai szakma krémje hogyan dolgozik.”

Fotó: Magyar Kaszinó Társaságok Szövetsége Holcsek Erik

A megítéléssel kapcsolatban Holcsek Erik elmondta: harminc évvel ezelőtt a kaszinózás teljesen másként élt az emberek fejében: egyetemet végzett emberek, orvosok, jogászok szórakozását jelentette, egyfajta kiváltságot.

Most már nem olyan exkluzív ez a világ, mint a múltban, emiatt kissé talán negatív is a megítélése a társadalomban, éppen ezért szövetségünk egyik nem titkolt célja, hogy a mostanihoz hasonló eseményekkel szélesebb körben is megismertessük ezt a jelenleg kevésbé elfogadott szórakozási formát.

A kaszinók szervezésében folyamatosan induló tanfolyamokon lehet elsajátítani a szakma alapjait, ez azonban egy jó krupiének csak az első lépése egy hosszú út elején.

„Szerencsére egyre többen jelentkeznek, sokaknak egyre vonzóbb a kaszinók örökké nyüzsgő és izgalmas világa. Szinte bárkiből lehet jó krupié, de idő és rengeteg gyakorlás kell hozzá. Ha alapszinten valaki rendelkezik azokkal a készségekkel, amikről az imént beszéltem, magas szintre lehet fejleszteni.”

Végül Holcsek Erik elmondta: a szövetségnek rövid és hosszú távú tervei között szerepel, hogy minél több női krupiét képezzen ki, valamint hogy egyszer hazánkban rendezzék meg az Európa-bajnokságot.

Kétnapos versenyen mérték össze az ügyességüket és a tudásukat

Az idei bajnokság az európai versennyel összhangban kétnapos rendezvény volt. A versenyzők az első napon részképességversenyeken – side competition – mérhették össze tudásukat. A legjobb chipperversenyen a zsetonok minél gyorsabb szétválogatása volt a feladat, amelyeket stackekbe, azaz oszlopokba kellett rendezniük. A legjobb kártyaosztó versenyszámban minden krupiénak öt alkalommal kellett első leosztást végeznie a blackjack-asztalon, míg a legjobb cutoló versenyszámban a zsetonok minél gyorsabb tablóra helyezése volt a cél. A leggyorsabb stack-pushing versenyszámban a zsetonoszlopokat kellett a krupiéknak a leggyorsabban az asztal másik felére tolniuk úgy, hogy ne boruljanak le. Nemcsak az ügyesség, hanem a jó matekozás is a verseny része volt, hiszen az egyik forduló lényege az volt, ki tudja a leggyorsabban kiszámolni az amerikai ruletten a Manhattan-téteket.

A két győztes a brüsszeli Európa-bajnokságon képviseli hazánkat

A tavaly hagyományteremtő szándékkal életre hívott, izgalmas és jó hangulatú eseményen a Nyíregyházáról, Debrecenből, Budapestről, Győrből, Pécsről és Sopronból érkező kollégák személyesen is megismerhették egymást, és megvitathatták a szakma fortélyait. Az országos bajnokság győztese idén Tar Patrik volt, második helyen Gér Tamás végzett. Ők Brüsszelben képviselik majd hazánkat Európa legjobb krupiéi között. „Amikor először találkoztam a krupiémunkával, igazi kihívásnak tekintettem, hiszen sokkal nehezebb szakma, mint ahogy előzetesen gondoltam. Mára nagyon fontos részét képezi az életemnek, hiszen sokat köszönhetek ennek a hivatásnak” – mondta az első helyen végző Tar Patrik.

A bajnokság második helyezettje 2013-ban vágott bele a kaszinóéletbe, először pókerosztóként tevékenykedett, majd később elsajátította a krupiészakmát is. „Ebben a munkában a legfontosabb a vendég és a vendégkezelés, az, ahogyan bánsz az emberekkel, és ahogyan kezeled a játékasztalnál felmerülő szituációkat” – fűzte hozzá Gér Tamás, aki jelenleg a budapesti Las Vegas Casino Tropicanában dolgozik. A két krupié nagy ambíciókkal vág neki az európai bajnokságnak.

Tavaly Horváth Zoltán, a Casino Win Győr, valamint Nyers Dominik, a budapesti Las Vegas Casino EuroCenter indulója, a magyarországi verseny első és második helyezettje jutott el a Monte-Carlóban megrendezett Európa-bajnokságra, ahol Nyers a legjobb 16 közé jutott el, Horváth pedig harmadik lett. Ezúttal mindketten új szerepben, a zsűriben kaptak helyet, újfajta élményeikről is meséltek az Indexnek.

„Teljesen új ez a helyzet, megtiszteltetésnek vettem a felkérést – mondta Nyers Dominik. – Nagyon élveztem a helyzetet, amely egyben érdekes is volt számomra, hiszen 20-30 éves tapasztalattal rendelkező kollégákat kellett pontoznom, holott én csak egy évtizeddel ezelőtt ismerkedtem meg ezzel a világgal.”

A 30 éves krupié elárulta: ugyanazokat a jeleket és izgulást vette észre a mostani versenyzőkön, amit egy évvel ezelőtt ő is átélt. Ő érettségi után vágott bele a szakmába. A tavalyi Európa-bajnokságon a legjobb 16 közé jutott, a Monte-Carlóban rendezett megmérettetésre így emlékezett vissza. „Egészen elképesztő volt belépni a legendás kaszinóba, a történelem elevenedett meg a szemünk előtt.

Arra pedig, hogy a legjobb 16 között végeztem, azt szoktam mondani, fogj egy Európa-térképet, szúrj bele 16 rajzszöget, és legyél büszke rá, hogy te vagy az egyik!”

Horváth Zoltán az előkelő harmadik helyet szerezte meg az Eb-n. Arról is mesélt, mekkora megbecsülése van külföldön a magyar és a kelet-európai krupiéknak. „Bármerre jártam a világon, mindenki meg van elégedve velünk. Európa- és Amerika-szerte is rengeteg dealer dolgozik általános közmegelégedéssel, ez pedig a magyar képzés színvonalát dicséri. És talán köze lehet ahhoz is, hogy a nyugati, liberális gondolkodásban felnövő generáció sokkal kevésbé formálható és fogadja el az irányítást, mint azok az emberek, akik olyan országból jöttek, ahol mondjuk a kommunizmus alatt megtanultak alkalmazkodni.”

Abban azonban mindketten egyetértettek, hogy a versenyzést és a krupiészakmát hosszú távon egyelőre biztosan nem cserélnék fel a zsűrizésért.

(Borítókép: Magyar Kaszinó Társaságok Szövetsége)