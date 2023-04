A magyar válogatott – Magyar Távirati Iroda beszámolója szerint – az olaszok ellen egészen elképesztő első két negyedet produkált. Támadásban szinte minden bejött – néha még a szerencse is a csapat mellett volt –, a védekezés pedig Neszmély Boglárka kapus vezérletével majdhogynem hibátlanul működött. Ennek eredményeképpen a nagyszünetig három gólt szerző, 17 éves Hajdú Kata remeklésével 10–2-re vezetett Bíró Attila együttese.

A harmadik negyedben kereken hat percet kellett várni az első gólra, ekkor Rybanska Natasa bombázott egészen messziről a hálóba, az olaszok viszont még létszámfölényben sem tudták Neszmélyt megoldhatatlan feladat elé állítani. Az olaszoknak végül két és fél perccel a befejezés előtt sikerült megtörniük gólcsendjüket, bár Neszmély kis híján kivédte az ötméterest. A magyarok végül ezt a negyedet is megnyerték és könnyedén diadalmaskodtak.

„SOKKAL KEMÉNYEBB ÉS SZOROSABB MECCSRE SZÁMÍTOTTAM

Megadtuk az alaphangot az első negyedben, ami nagyon jól sikerült, és onnantól nem engedtünk a szorításon – minden dicséret a lányoké, az olasz válogatott teljesítményét pedig nem nekem kell értékelnem. Örülök a fiatalok teljesítményének, Neszmély Boginak, Hajdú Katának, Tiba Pannának, a többiek pedig nagyon jól kiegészítették őket. Fárasztó volt a sorozat, két hét alatt játszottunk hat meccset, előtte egy hét edzőtábor – most azt kértem a lányoktól, hogy az összes energiát mozgósítsák itt, mert egy világversenyen is az utolsó három meccs a legfontosabb, örülök, hogy így a legutolsón is ennyire jól teljesítettek” – értékelt a szövetség közleményében Bíró Attila.

Hajdú Kata, a meccs legjobbja:

„Sokkal kiélezettebb mérkőzésre számítottunk, de ez sem rossz. Nagyon jó volt a védekezésünk, sokat próbáltunk blokkolni, koncentrálni hátul, és ez sikerült is, elöl pedig be tudtuk lőni a helyzeteinket. Próbáltunk meccsről meccsre nem visszaesni, hanem lépkedni felfelé a lépcsőfokokon, és ez elég jól ment. Fárasztó volt a sorozat, és akkor még finoman fogalmaztam, de örülök, hogy a legtöbbet ki tudtuk hozni magunkból így a végén is.”

Neszmély Boglárka, a válogatott kapusa:

„Ez egy óriási lépés számomra, ez volt az első meccs a válogatottban, amikor én kezdtem – már nagyon vártam. Fantasztikusan éreztem magam, nagyon jó működött előttem a védelem, jók voltak a blokkok, így nekem is sokkal könnyebb dolgom volt. Úgy ugrottunk be, hogy tudtuk: győzni kell, mégsem volt nyomás rajtam, nem éreztem ezt tehernek.”

A magyarok a rotterdami selejtezőben legyőzték a görögöket (14–12) és az ausztrálokat (17–11), majd kikaptak a házigazda hollandoktól (12–11). Utóbbiaknak Athénban sikerült visszavágni (ugyancsak 12–11), előtte azonban az amerikaiakkal szemben alulmaradtak (10–8). A Szuperdöntőben a magyarok és a házigazda amerikaiak mellett biztos résztvevő már Hollandia, Olaszország, Spanyolország és Görögország.

Női világkupa, selejtező, 2. kör:

Magyarország–Olaszország 13–3 (4–1, 6–1, 1–0, 2–1)

a magyar csapat gólszerzői: Hajdú 3, Parkes, Gurisatti, Rybanska 2-2, Vályi, Tiba, Leimeter, Garda 1-1

A csoport végeredménye: 1. Hollandia 15 pont, 2. Egyesült Államok 13, 3. Magyarország 12, 4. Olaszország 6